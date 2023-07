My Home My Destiny, anticipazioni trama 19 luglio: Zeynep in trappola!

Ecco le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà mercoledì 19 luglio 2023 con la nuova puntata alle 15:40 su Canale 5.

My Home My Destiny torna domani, mercoledì 19 luglio 2023, alle 15:40 su Canale 5 con una nuova puntata. Arrivata per la prima volta sulla TV italiana, attesissima dai fan della bella Demet Özdemir - già co-protagonista di DayDreamer al fianco di Can Yaman -, la nuova soap turca, che sta registrando ottimi ascolti, ci farà compagnia per tutta l'estate, dal lunedì al venerdì.

My Home My Destiny: riassunto della puntata del 18 luglio

Mentre fervono i preparativi per le nozze, Zeynep ha un ripensamento e annuncia di non voler più sposare Mehdi. Toccherà a Sakine riportarla sui suoi passi. I contrattempi però non sono ancora finiti: qualcuno si presenta all'improvviso per fermare il matrimonio. Zeynep verrà così a sapere che Mehdi nasconde più di un segreto.

My Home My Destiny, anticipazioni 19 luglio: Faruk è l'uomo misterioso

Faruk, sobillato da Nermin, ha fatto irruzione durante la cerimonia per convincere in extremis Zeynep a non sposare Mehdi. Lui, dal canto suo, chiede subito spiegazioni di quanto accaduto e di chi sia quell'uomo. Prima che la ragazza possa prendere la parola, è Sakine a intervenire mentendo, affermando di conoscere Faruk perchè fratellastro di Zeynep. Lei si arrabbia moltissimo con la madre ma non osa contraddirla.

Nel prossimo episodio di My Home My Destiny Zeynep è in trappola

Mehdi accetta la risposta di Sakine anche se capisce che non sta dicendo la verità. È Zeynep, però, che si ritrova in una situazione che non aveva previsto. La suocera, Zahina, e anche sua madre, Sakine, la esortano a essere una brava moglie, ubbidiente e dedita al marito. Non era questo che si aspettava, per lei era un matrimonio combinato che non sarebbe stato consumato!

Un duro confronto nella puntata di mercoledì di My Home My Destiny

Dopo quanto accaduto durante la cerimonia Zeynep e Mehdi sentono la necessità di confrontarsi tanto sul presunto fratellastro di Zeynep quanto sulla violenza scatenata dalla rabbia di Mehdi.

In My Home My Destiny del 19 luglio Mehdi non molla

Zeynep non ha alcuna intenzione di condividere più del necessario con il suo nuovo marito. Chiede a Mehdi di uscire dalla camera e di essere lasciata sola. Ma la mattina successiva si ritrova con lui che ha dormito vicino al suo letto.

My Home My Destiny: dove vederlo in streaming

Sarà possibile seguire My Home My Destiny anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda oppure on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Puntate e altri contenuti legati alla nuova soap turca saranno consultabili gratuitamente, previa iscrizione, nella sezione dedicata a My Home My Destiny.