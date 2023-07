My Home My Destiny, anticipazioni trama 18 luglio: Zeynep cambia idea sul matrimonio

Ecco le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà martedì 18 luglio 2023 con la nuova puntata alle 15:40 su Canale 5.

My Home My Destiny torna domani, martedì 18 luglio 2023, alle 15:40 su Canale 5 con una nuova puntata. Arrivata per la prima volta sulla TV italiana, attesissima dai fan della bella Demet Özdemir - già co-protagonista di DayDreamer al fianco di Can Yaman -, la nuova soap turca ci farà compagnia per tutta l'estate, dal lunedì al venerdì.

My Home My Destiny: riassunto della puntata del 17 luglio

Zeynep ha accettato la proposta di matrimonio di Mehdi e lui, per quanto ancora non riesca a crederci, ha comunicato la buona notizia alla famiglia, che è corsa a casa di Sakine e Bayram per felicitarsi. La cosa difficile sarà però dirlo a Benal... Nel frattempo Zeliha, saputo da Sultan dello sfratto dei genitori della futura nuora, decide di ospitarli in casa propria.

My Home My Destiny, anticipazioni 18 luglio: Zeynep ci ripensa!

Le due famiglie sono impegnatissime nei preparativi del tanto desiderato matrimonio, ma qualcuno potrebbe rovinare i piani. Zeynep infatti è sempre più convinta di aver fatto un errore ad accettare la proposta di Mehdi e vorrebbe solo poter tornare indietro. Come potrà, una donna con le sue convinzioni, riuscire a vivere all'interno di un matrimonio combinato? Come riuscirà a dire addio al suo sogno più grande?

Nel prossimo episodio di My Home My Destiny qualcuno sospetta di Zeynep

Non è solo Zeynep: alcuni parenti di Mehdi iniziano a sospettare di lei. Müjgan teme addirittura che possa allontanare Mehdi dalla sua famiglia. Nonostante sia nata nel quartiere, infatti, Zeynep, cresciuta tra gli agi grazie alla sua famiglia adottiva, non può dirsi una di loro.

Colpi di scena nella puntata di martedì di My Home My Destiny

Nermin riceve un messaggio da Zeynep che la insospettisce al punto da chiedere l'intervento di Faruk. La ragazza infatti le appare confusa e in preda alle emozioni. A pochi attimi dal grande evento, Zeynep, già con l'abito da sposa indosso, comunica a Mehdi di averci ripensato. Tocca a Sakine l'arduo compito di riportarla sui suoi passi e alla sua decisione. Proprio quando la madre sembra essere riuscita nel suo intento, accade però qualcosa...

In My Home My Destiny del 18 luglio vengono a galla i segreti di Mehdi

Inizia il tanto atteso matrimonio, che però viene rovinato da una visita inaspettata. Proprio in seguito a questa visita, Zeynep scopre dei lati molto oscuri del passato, ma soprattutto del presente di Mehdi.

My Home My Destiny: dove vederlo in streaming

Sarà possibile seguire My Home My Destiny anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda oppure on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Puntate e altri contenuti legati alla nuova soap turca saranno consultabili gratuitamente, previa iscrizione, nella sezione dedicata a My Home My Destiny.