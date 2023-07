My Home My Destiny, anticipazioni trama 17 luglio: Zeynep e Mehdi si fidanzano!

Ecco le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà lunedì 17 luglio 2023 con la nuova puntata alle 15:40 su Canale 5.

My Home My Destiny torna domani, lunedì 17 luglio 2023, alle 15:40 su Canale 5 con una nuova puntata. Arrivata per la prima volta sulla TV italiana, attesissima dai fan della bella Demet Özdemir - già co-protagonista di DayDreamer al fianco di Can Yaman -, la nuova soap turca ci farà compagnia per tutta l'estate, dal lunedì al venerdì.

My Home My Destiny: riassunto della puntata del 14 luglio

Zeynep cerca di dividersi tra le sue due vite e le sue due famiglie ma le risulta assai difficile. Decide di dare una spiegazione a Faruk circa il suo comportamento ma l'uomo uscirà mai dalla sua vita? Durante un acceso diverbio Sakine litiga con Nermin. Ekrem, preoccupato per sua moglie, prende una grave decisione: Zeynep non dovrà più tornare nella loro casa.

Mehdi intanto viene esortato a fare di tutto per sposare Zeynep ma lui è più preoccupato per le notizie su Veysi, che potrebbe essere scarcerato.

My Home My Destiny, anticipazioni 17 luglio: Zeynep accetta la proposta

Zeynep ha accettato la proposta di matrimonio di Mehdi! Spera così di riuscire a riconciliarsi con il suo passato e di cancellare la "colpa" di avere abbandonato la sua famiglia e il suo quartiere d'origine. Mehdi invece non riesce ancora a crederci: come può una donna simile accettare di sposarlo? Intanto sa che la cosa da fare è una sola: troncare la relazione con Benal. Che però prende male la decisione dell'amato.

Nel prossimo episodio di My Home My Destiny le famiglie vengono coinvolte

Quando Mehdi diffonde la notizia a casa la sua famiglia si felicita con lui. Poi tutti insieme vanno a casa di Sakine e Bayram per chiedere la mano di Zeynep. Viene così celebrata la cerimonia di fidanzamento.

In My Home My Destiny del 17 luglio Zeliha salva la sua situazione

Sakine e Byram hanno ricevuto lo sfratto e sono disperati, ma Sultan ha parlato con Zeliha, la quale invita tutti a trasferirsi a casa propria dal giorno successivo.

My Home My Destiny: dove vederlo in streaming

Sarà possibile seguire My Home My Destiny anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda oppure on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Puntate e altri contenuti legati alla nuova soap turca saranno consultabili gratuitamente, previa iscrizione, nella sezione dedicata a My Home My Destiny.