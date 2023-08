My Home My Destiny anticipazioni trama 17 agosto, Zeynep sospetta di Mehdi: è lui il padre del bambino?

Le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà giovedì 17 agosto 2023 con la nuova puntata alle 15:45 su Canale 5.

My Home My Destiny torna domani, giovedì 17 agosto 2023, alle 15:45 su Canale 5 con la nuova puntata, la penultima di questa "settimana breve". Non mancano le scoperte e i colpi di scena nel prossimo appuntamento della soap, a cominciare dalla famiglia adottiva di Zeynep.

My Home My Destiny: riassunto della puntata del 16 agosto

Mehdi accetta l'invito di Ermin alla festa organizzata per il matrimonio di Zeynep. C'è tutta l'alta società e Mehdi non si sente a suo agio. Nota però la facilità con cui Zeynep si muove in quel mondo e capisce che sono completamente diversi. Intanto Emine continua la sua storia con Faruk: alla fine cede alle sue lusinghe.

Anticipazioni del 17 agosto: Nermin scopre il tradimento di Ekrem

Nermin decide di fare una sorpresa a Ekrem presentandosi nel suo ufficio, ma proprio in quel momento scopre che suo marito ha un'amante. Telefona subito a Zeynep per raccontarle tutto, ma quando si incontrano per parlare, Nermin confessa tutto il suo timore ad affrontare l'argomento con Ekrem.

Nel prossimo episodio della soap turca Zeynep si confida con Mehdi

La Gosku è furiosa con la sua madre adottiva: come può una donna come lei non trovare il coraggio di ribellarsi a una simile situazione? Si confessa con Mehdi che riesce però a calmarla e le consiglia di sostenere Nermin qualunque sia la sua decisione finale.

Mehdi aggredisce Benal nell'episodio di giovedì

Mehdi scopre che Benal lavora nella villa di Ekrem e Nermin come infermiera. Furioso perchè teme che la sua ex voglia continuare a intromettersi nella sua vita matrimoniale, va da lei per avere delle spiegazioni ma non riesce a contenere la rabbia e la aggredisce verbalmente. Anche a causa di questa scoperta, decide di confessare a Zeynep la relazione che ha avuto con Benal in passato. La Gosku non può far altro che ascoltare ma in lei cominciano a nascere dubbi fondati rispetto alla gravidanza della donna.

Dove vedere in streaming la soap con Demet Özdemir

Sarà possibile seguire My Home My Destiny anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda oppure on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Puntate e altri contenuti legati alla nuova soap turca saranno consultabili gratuitamente, previa iscrizione, nella sezione dedicata a My Home My Destiny.