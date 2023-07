My Home My Destiny, anticipazioni trama 13 luglio: Mehdi vorrebbe sposare subito Zeynep

Ecco le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà giovedì 13 luglio 2023 con la nuova puntata alle 15:40 su Canale 5.

My Home My Destiny torna domani, giovedì 13 luglio 2023, alle 15:40 su Canale 5 con una nuova puntata. Arrivata per la prima volta sulla TV italiana, attesissima dai fan della bella Demet Özdemir - già co-protagonista di DayDreamer al fianco di Can Yaman -, la nuova soap turca ci farà compagnia per tutta l'estate, dal lunedì al venerdì.

My Home My Destiny: riassunto della puntata del 12 luglio

Sakine viene a sapere che Zeynep ha ricevuto una proposta di matrimonio da Faruk, l'uomo benestante con cui la ragazza si accompagna ormai da diverso tempo. Per paura di perderla definitivamente decide di affrontare sua figlia, intimandole di non sposare Faruk. Sakine, però, allo stesso tempo sogna le nozze di Zeynep con Mehdi, incontrando così i desideri di Zeliha. Zeynep intanto ha deciso di trasferirsi nel suo quartiere d'origine.

My Home My Destiny, anticipazioni 13 luglio: Zeynep rifiuta il matrimonio

Zeynep e Mehdi sono contrari all'idea del matrimonio, anche se per ragioni diverse. Zeynep, come ha modo di chiarire anche a sua madre, non ha intenzione di anteporre la vita matrimoniale allo studio e al lavoro. Vuole diventare un avvocato di successo, portare avanti la propria personale lotta per la giustizia, e la costruzione di una famiglia sarebbe inevitabilmente una distrazione. Se Zeliha riesce finalmente a convincere suo figlio Mehdi a incontrare Zeynep, per Sakine le cose sono molto più complicate.

Nel prossimo episodio di My Home My Destiny Zeynep incontra Mehdi

Nonostante tutto, alla fine la nostra protagonista decide di esaudire il desiderio materno e di dare una chance a Mehdi. Il loro primo incontro lascia il ragazzo a bocca aperta. Zeynep è un'interessante combinazione di bellezza, talento e idealismo, caratteristiche che gli fanno dichiarare di poterla sposare anche il giorno stesso.

Il fascino di Mehdi nella puntata di giovedì di My Home My Destiny

Da parte sua, Zeynep non può negare di trovare Mehdi affascinante. A colpirla sono soprattutto il rispetto e l'interesse che il ragazzo ha dimostrato verso il suo proposito di diventare un avvocato di successo. La ragazza accetta di conoscerlo meglio.

In My Home My Destiny del 13 luglio Zeynep e Mehdi prendono una decisione

Tuttavia nulla riuscirà a farla retrocedere dal suo intento. Ecco perchè Zeynep comunica a Mehdi che va bene continuare a vedersi ma solo come amici, gelando ogni speranza per un matrimonio. Al momento nella sua vita non sembra esserci spazio per l'amore.

My Home My Destiny: dove vederlo in streaming

Sarà possibile seguire My Home My Destiny anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda oppure on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Puntate e altri contenuti legati alla nuova soap turca saranno consultabili gratuitamente, previa iscrizione, nella sezione dedicata a My Home My Destiny.