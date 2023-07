My Home My Destiny, anticipazioni trama 12 luglio: Zeynep non può sposare Faruk!

Ecco le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà mercoledì 12 luglio 2023 con la nuova puntata alle 15:40 su Canale 5.

My Home My Destiny torna domani, mercoledì 12 luglio 2023, alle 15:40 su Canale 5 con una nuova puntata. Arrivata per la prima volta sulla TV italiana, attesissima dai fan della bella Demet Özdemir - già co-protagonista di DayDreamer al fianco di Can Yaman -, la nuova soap turca ci farà compagnia per tutta l'estate, dal lunedì al venerdì.

My Home My Destiny: riassunto della puntata dell'11 luglio

Faruk ha proposto a Zeynep di sposarlo ma lei fugge senza dargli una risposta. Si rifugia nel suo quartiere d'origine, a casa dei genitori biologici. Qui scopre che i genitori adottivi sono venuti meno ai patti e non stanno più sostenendo finanziariamente la sua famiglia d'origine, ma ancora più preoccupante è il motivo per cui hanno deciso di farlo: Bayram, suo padre, e un alcolista. Nel frattempo la mamma di Mehdi si è convinta che il solo modo per allontanare suo figlio da una vita turbolenta sia il matrimonio. E ha già scelto la futura sposa: Zeynep!

My Home My Destiny, anticipazioni 12 luglio: scontro tra madri per Zeynep

Dopo l'incontro nel quartiere, Sakine va a trovare Zeynep, che nel frattempo è tornata nella casa di Ekrem e Nermin. Qui viene a sapere che la ragazza è ormai la promessa sposa di Faruk, un uomo benestante che fa parte ormai da diverso tempo della vita di Zeynep. Ma Sakine è preoccupata che sua figlia possa allontanarsi ancora di più da lei, magari trasferendosi all'estero. Così, in un momento di disperazione, aggredisce Nermin.

Nel prossimo episodio di My Home My Destiny Zeynep trova un'alleata

La nostra protagonista, infatti, non è convinta di voler accettare la proposta di Faruk: vorrebbe prima affermarsi nel lavoro, ma soprattutto non è sicura che lui possa comprendere il suo passato. C'è anche qualcun altro, però, che è contrario a questo matrimonio: è Sakine, sua madre, che affronta la ragazza dicendole apertamente di non volere che sposi il suo ricco fidanzato.

La decisione di Zeynep nella puntata di mercoledì di My Home My Destiny

Sempre più in crisi, Zeynep decide di cambiare aria per un po'. Lascia la casa in cui è stata cresciuta, con grande disappunto del padre adottivo, Ekrem, per trasferirsi nel suo quartiere d'origine, con Sakine e Bayram.

In My Home My Destiny del 12 luglio qualcuno progetta un nuovo matrimonio

Mehdi sta per aggredire Celal dopo l'ennesimo scontro verbale. Sua madre Zeliha, però, ha un malore e si rende necessario il ricovero. Ma c'è qualcuno che porta avanti le sue trame matrimoniali: Sultan e Sakine infatti sono convinti che Mehdi sia perfetto come futuro marito per Zeynep.

My Home My Destiny: dove vederlo in streaming

Sarà possibile seguire My Home My Destiny anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda oppure on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Puntate e altri contenuti legati alla nuova soap turca saranno consultabili gratuitamente, previa iscrizione, nella sezione dedicata a My Home My Destiny.