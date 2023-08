My Home My Destiny anticipazioni trama 11 agosto: Benal parte, Zeynep non deve conoscere il suo segreto

Le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà venerdì 11 agosto 2023 con la nuova puntata alle 15:45 su Canale 5.

My Home My Destiny torna domani, venerdì 11 agosto 2023, alle 15:45 su Canale 5 con la nuova puntata, l'ultima della settimana. Zeynep è tormentata dal suo senso di inferiorità mentre Benal decide affrontare il suo ex amante una volta per tutte.

My Home My Destiny: riassunto della puntata del 10 agosto

Mehdi spiega a Zeynep perchè la ritenga la più grande fortuna della sua vita ma lei resta perplessa, tutta colpa del suo senso di inferiorità e inadeguatezza. Cemile è tormentata per quanto Benal le ha rivelato, Zeliha invece decide di intervenire proponendo all'infermiera dei soldi per abortire e rifarsi una vita. Su tutte le furie, Benal decide di affrontare il Karaca ma per loro ormai non c'è futuro.

Anticipazioni dell'11 agosto: Benal lascia il quartiere

Mentre la vita di Zeyenp e Mehdi sembra scorrere felice con Kibrit al loro fianco, Benal prende una grave decisione: accetterà la proposta di Nermin e lascerà il quartiere, non rivelando nè a Zeynep, nè a Mehdi nè a Mujigan il segreto sulla sua gravidanza.

Nel prossimo episodio della soap turca la festa di primavera

Come ogni anno Ekrem e Nermin organizzano la festa di primavera nella loro sontuosa tenuta di campagna. Zeynep, nonostante sia ancora arrabbiata con sua madre Sakine, nonostante la confusione generata in lei dall'inattesa dichiarazione d'amore di Mehdi, decide di accettare l'invito.

Mehdi e la sfida con Faruk nell'episodio di venerdì

La festa di primavera sarà per la Gosku una sorta di inconsapevole debutto in società, per Mehdi una vera e propria sfida, considerando il diverso ambiente sociale e soprattutto la presenza di Faruk, invitato anche lui alla festa, all'oscuro di Zeynep.

Dove vedere in streaming la soap con Demet Özdemir

Sarà possibile seguire My Home My Destiny anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda oppure on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Puntate e altri contenuti legati alla nuova soap turca saranno consultabili gratuitamente, previa iscrizione, nella sezione dedicata a My Home My Destiny.