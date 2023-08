My Home My Destiny anticipazioni trama 10 agosto: addio Benal, Mehdi ama solo Zeynep

Le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà giovedì 10 agosto 2023 con la nuova puntata alle 15:45 su Canale 5.

My Home My Destiny torna domani, giovedì 10 agosto 2023, alle 15:45 su Canale 5 con una nuova puntata. Zeynep, la protagonista interpretata da Demet Özdemir, ha ricevuto una dichiarazione a sorpresa ma non sa bene come viverla, un'altra donna invece sta lottando contro il destino per non dover abbandonare la speranza di una famiglia.

My Home My Destiny: riassunto della puntata del 9 agosto

Il tribunale ha deciso che Zeynep e Mehdi possono ufficialmente adottare Kibrit. Ma Zeynep non sarà tranquilla fin quando non avrà aiutato anche Benal a rifarsi una vita: ecco perchè chiede a Nermin di assumerla come infermiera in casa sua. Mehdi invece si gode il momento e confessa a sua sorella Cemile di amare sua moglie. Zeynep, giunta all'improvviso, resta scioccata.

Anticipazioni del 10 agosto: i complessi di inferiorità di Zeynep

Mehdi è rimasto dapprima deluso dalla reazione di Zeynep alla sua dichiarazione d'amore ma poi decide di spiegarsi meglio: da quando l'ha incontrata, il Karaca ha capito che con lei era vero amore. Ma Zeynep si sente da sempre sbagliata e inadeguata.

Nel prossimo episodio della soap turca il tormento di Cemile

Cemile sta cercando un modo per allontanare Benal dalla vita di Mehdi, ora che suo fratello ha finalmente trovato l'amore. Allo stesso tempo però è preoccupata per la donna che aspetta suo nipote, e prova compassione per lei che, avendo la finestra che affaccia sulla stanza di Mehdi e Zeynep, soffre terribilmente di gelosia.

Zeliha scopre la gravidanza nell'episodio di giovedì

Zeliha ha capito tutto di quanto sta accadendo con Benal così decide di intervenire a gamba tesa ma, come sempre, dietro le quinte. Consegna a Sultan una busta con i suoi risparmi e le chiede di consegnarla a Benal. Sultan va a casa della donna ma, quando le propone di accettare i soldi per abortire e rifarsi una vita, lei si infuria e la caccia via.

Benal affronta Mehdi nell'episodio del 10 agosto

Benal, disperata, fa un ultimo tentativo: si fa trovare davanti al cancello di casa e chiede a Mehdi se vuole veramente che esca per sempre dalla sua vita. L'uomo, dispiaciuto perché non vuole ferirla, e ancora inconsapevole della gravidanza, le dice per l'ennesima volta che ama soltanto sua moglie.

Dove vedere in streaming la soap con Demet Özdemir

Sarà possibile seguire My Home My Destiny anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda oppure on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Puntate e altri contenuti legati alla nuova soap turca saranno consultabili gratuitamente, previa iscrizione, nella sezione dedicata a My Home My Destiny.