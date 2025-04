My Hero Academia, il nuovo anime dello studio annunciato quest'estate: i fan impazziscono per Gachiakuta

Gachiakuta è una delle grandi novità anime che i fan hanno tenuto d'occhio quest'anno, una serie che verrà realizzata dal famoso studio Bones, già celebre per alcuni titoli come My Hero Academia.

Gachiakuta si prepara a debuttare nell'estate 2025 su Crunchyroll con un nuovo anime attesissimo. Diretto da Fumihiko Suganama per lo Studio Bones, lo stesso studio di My Hero Academia, Gachiakuta promette un viaggio potente tra vendetta, poteri sovrannaturali e mostri nati dai rifiuti dell'umanità.

Il mondo di Gachiakuta prende colore

Ambientato in una città fluttuante dove la spazzatura cade giù come pioggia maledetta, Gachiakuta racconta la discesa agli inferi di Rudo, giovane emarginato accusato ingiustamente di omicidio e gettato nel vuoto insieme ai rifiuti dell'élite. Nel mondo di sotto, popolato da mostri nati dal degrado, Rudo dovrà riscoprirsi e allearsi con i Cleaners, un gruppo di guerrieri specializzati nella lotta contro le bestie del Pit. A dirigere questo progetto sarà Fumihiko Suganama per lo studio Bones, lo stesso studio di altre serie molto amate come Wolf's Rain, Fullmetal Alchemist, Soul Eater, Mob Psycho 100 e My Hero Academia.

Altri confermati sono Hiroshi Seko alla sceneggiatura, Satoshi Ishino al character design e alla direzione dell'animazione, e Taku Iwasaki a orchestrare la colonna sonora. A prestare voce ai protagonisti ci saranno Aoi Ichikawa (Rudo), Katsuyuki Konishi (Enjin), Yoshitsugu Matsuoka (Zanka) e Yumiri Hanamori (Riyo), con quest'ultima che presto avrà il suo momento di gloria in un poster dedicato. "Spero che questo anime rimanga nella vostra anima! Non vedo l'ora di guardare Gachiakuta insieme a tutti voi!" ha dichiarato Kei Urana.

Mentre il conto alla rovescia per Gachiakuta stringe il cerchio, il nuovo poster dedicato al personaggio Zanka alza ulteriormente l'hype. Dopo aver mostrato i protagonisti Rudo e Enjin con tonalità accese, l'anime svela ora il ritratto blu intenso di Zanka, uno dei quattro pilastri narrativi su cui si reggerà la storia. Ogni personaggio sfoggia un proprio colore distintivo - rosso per Rudo, giallo per Enjin, ora blu per Zanka - tessendo una tavolozza visiva che anticipa un universo vibrante e stratificato. La serie, adattamento del manga action di Kei Urana tanto atteso dai fan, sbarcherà a luglio 2025 come parte della nuova ondata estiva. Ancora senza una data precisa, Gachiakuta verrà trasmesso in esclusiva su Crunchyroll fuori dal Giappone.