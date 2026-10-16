La Mummia 4 ha un titolo ufficiale: Brendan Fraser e Rachel Weisz tornano per il Libro dei Morti

Il quarto capitolo della saga con Brendan Fraser e Rachel Weisz si intitolerà La Mummia: The Book of the Dead, con alla regia Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, il duo noto come Radio Silence.

Rick ed Evelyn O'Connell stanno per tornare in una nuova avventura tra maledizioni, misteri archeologici e antichi segreti. Il quarto film della saga di La Mummia ha finalmente un titolo ufficiale: La Mummia: The Book of the Dead. A riprendere i ruoli che li hanno resi celebri saranno Brendan Fraser e Rachel Weisz, nuovamente insieme dopo l'assenza dell'attrice dal terzo capitolo.

La Mummia, chi torna nel cast

Universal distribuirà il film nelle sale il 15 ottobre 2027. Per ora, i dettagli sulla trama restano segreti, ma il ritorno dei protagonisti originali segna un passaggio importante per una saga che ha accompagnato il cinema d'avventura tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila.

La Mummia: una scena del film

Accanto a Fraser e Weisz, che interpreteranno ancora Rick ed Evelyn O'Connell, il cast comprenderà John Hannah, Oded Fehr, Kevin J. O'Connor, Numan Acar e Michael Johnston. Non sono stati ancora comunicati i ruoli di tutti i nuovi interpreti né anticipazioni ufficiali sulla storia.

La regia è affidata a Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, conosciuti come Radio Silence. Il duo ha diretto Finché morte non ci separi (Ready or Not) nel 2019 e ha contribuito al rilancio della saga di Scream con il film del 2022. La sceneggiatura è firmata da David Coggeshall, già autore di The Family Plan e Orphan: First Kill.

A produrre il progetto sarà Sean Daniel, coinvolto anche nei precedenti capitoli della serie. Tra gli altri produttori figurano William Sherak, James Vanderbilt e Paul Neinstein di Project X Entertainment, insieme a Clayton Townsend. Fraser e Jason F. Brown di Hivemind saranno invece produttori esecutivi.

Da La Mummia del 1999 al ritorno della coppia originale

La saga cinematografica è cominciata nel 1999 con La mummia, avventura in cui un cacciatore di tesori risveglia accidentalmente un sacerdote egizio maledetto, dotato di poteri soprannaturali. Il film, reinterpretazione moderna dei classici Universal dedicati ai mostri, ha conquistato il pubblico grazie alla combinazione di azione, ironia, avventura e suggestioni horror.

La Mummia: Brendan Fraser e Rachel Weisz sul set

Il successo ha portato alla realizzazione di La Mummia - Il ritorno nel 2001, seguito nel 2008 da La Mummia - La tomba dell'Imperatore Dragone. Fraser è apparso in entrambi i sequel, mentre Weisz non ha partecipato al terzo film, nel quale Evelyn è stata interpretata da Maria Bello. Nel 2002 è arrivato anche lo spin-off Il Re Scorpione, con Dwayne Johnson.

Il nuovo capitolo riporterà quindi insieme Fraser e Weisz, riunendo la coppia che aveva contribuito a definire l'identità della saga nei suoi primi due film. Il titolo The Book of the Dead richiama inoltre uno degli elementi più riconoscibili dell'immaginario di La Mummia, anche se al momento non è stato chiarito quale ruolo avrà nella trama.

Il ritorno della saga arriva dopo il tentativo di Universal di rilanciare il marchio con il reboot del 2017, interpretato da Tom Cruise. Il film, pensato anche come possibile punto di partenza per un universo cinematografico condiviso dedicato ai mostri dello studio, ha ottenuto risultati deludenti sul piano critico e commerciale, contribuendo ad accantonare il progetto noto come Dark Universe.

The Mummy: The Book of the Dead si presenta ora come un nuovo capitolo della serie legata a Brendan Fraser, con una squadra creativa diversa e il ritorno di due interpreti storici. Per conoscere la direzione narrativa scelta da Universal bisognerà attendere ulteriori annunci: per il momento, l'unica data ufficiale è quella del 15 ottobre 2027, quando il film arriverà nelle sale.