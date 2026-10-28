La Mummia 4, il nuovo video dal set rilancia una tradizione storica di Brendan Fraser e Rachel Weisz

A quanto pare, per Evelyn Carnahan il pericolo non passa mai di moda: le nuove immagini dal set di La Mummia 4, nuovo capitolo della saga con Brendan Fraser e Rachel Weisz, mostrano l'archeologa alle prese con una sequenza movimentata: un gruppo di uomini la rapisce durante un inseguimento in auto, mentre i veicoli sfrecciano a tutta velocità e alcuni personaggi si aggrappano alla vettura.

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I video, girati in Marocco e circolati sui social, documentano una scena d'azione che sembra anticipare il tono avventuroso del film. Tra gli uomini coinvolti potrebbe esserci la controfigura di Fraser, mentre un altro personaggio potrebbe essere quello interpretato da Michael Johnston.

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La produzione si è trasferita in Marocco dopo le riprese a Londra, offrendo ai fan le prime occasioni per intravedere il ritorno della coppia più amata della saga. E la scena del rapimento potrebbe nascondere anche un omaggio ai film originali.

Chi ricorda La mummia del 1999 e La mummia - il ritorno del 2001 sa che Evelyn non è mai stata estranea ai guai. Nel primo film, il personaggio interpretato da Rachel Weisz viene catturato dai seguaci di Imhotep, che intendono sacrificarla per riportare in vita il sacerdote maledetto. Nel sequel, la storia si ripete e l'archeologa finisce nuovamente nelle mani dei nemici.

La sequenza girata in Marocco sembra dunque recuperare un elemento ricorrente della trilogia originale: Evelyn si ritrova ancora una volta al centro di una situazione pericolosa, costringendo Rick O'Connell a intervenire. Per il momento non è possibile stabilire come si inserisca il rapimento nella trama del nuovo film, ma il ritorno a questo tipo di dinamiche suggerisce la volontà di recuperare parte dello spirito dei primi capitoli.

Il coinvolgimento dell'attrice britannica è particolarmente significativo perché non aveva partecipato a La mummia - La tomba dell'Imperatore Dragone del 2008, dove il ruolo di Evelyn era stato affidato a Maria Bello. Il quarto film segna quindi il ricongiungimento tra Fraser e Weisz dopo oltre due decenni.

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Il nuovo capitolo, intitolato La Mummia: Il Libro dei Morti, riporta sullo schermo Rick ed Evelyn e punta a rilanciare una saga che ha attraversato generazioni di spettatori. Il primo film del 1999 e il sequel del 2001, entrambi diretti da Stephen Sommers, avevano combinato avventura, horror e commedia, conquistando un pubblico internazionale.

Il terzo capitolo, La mummia - La tomba dell'Imperatore Dragone, non aveva replicato il successo dei predecessori e aveva lasciato la serie in una fase di stallo. Il nuovo progetto riparte invece dalla coppia originale, con la regia affidata a Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, il duo noto come Radio Silence.

Nel cast figurano anche John Hannah e Michael Johnston. A loro si è aggiunta l'attrice egiziana Tara Emad, nota per The Blue Elephant 2, che interpreterà un personaggio ancora avvolto nel mistero.

La Mummia 4 arriverà nelle sale il 15 ottobre 2027. Le riprese in Marocco stanno alimentando l'attesa grazie a video e fotografie che mostrano il cast impegnato in sequenze d'azione, ma i dettagli della trama restano ancora riservati.

Più che una semplice continuazione, il film rappresenta una riunione attesa da anni, con l'obiettivo di recuperare l'alchimia tra Rick ed Evelyn. E se le nuove immagini sono un indizio del tono del sequel, i due non avranno molto tempo per godersi la tranquillità.