Harry Potter su Italia 1 con la maratona dei film: il calendario completo (che arriva fino alla serie tv)

Il ritorno a Hogwarts passa ancora una volta dal piccolo schermo. Da stasera su Italia 1 in prima serata si torna nel magico mondo di Harry Potter con una maratona di tutti gli otto film. Gli appuntamenti settimanali, sempre di venerdì, accompagneranno il pubblico fino al giorno di Natale.

La programmazione segue l'ordine di uscita dei film, dal primo incontro con il mondo della magia in Harry Potter e la pietra filosofale, arrivato al cinema nel 2001, fino alle due parti conclusive de I Doni della Morte.

Un viaggio che attraversa dieci anni di cinema e che, non a caso, arriva proprio nel momento in cui il mondo creato da J.K. Rowling si prepara a una nuova vita televisiva.

Tutti i film saranno trasmessi in prima serata su Italia 1 e saranno disponibili contemporaneamente in streaming su Mediaset Infinity.

Harry Potter su Italia 1: il calendario completo della maratona

Daniel Radcliffe in una scena di Harry Potter e la pietra filosofale

La maratona, che comincia in questo venerdì 6 novembre, proseguirà ogni settimana, senza interruzioni, fino al 25 dicembre. Ecco tutte le date e i titoli da segnare in calendario:

6 novembre 2026 : Harry Potter e la Pietra Filosofale

13 novembre 2026 : Harry Potter e la Camera dei Segreti

20 novembre 2026 : Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban

27 novembre 2026 : Harry Potter e il Calice di Fuoco

4 dicembre 2026 : Harry Potter e l'Ordine della Fenice

11 dicembre 2026 : Harry Potter e il Principe Mezzosangue

18 dicembre 2026 : Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1

25 dicembre 2026: Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2

Otto appuntamenti per rivivere l'intera avventura, dalla lettera di ammissione a Hogwarts ricevuta da Harry nel giorno del suo undicesimo compleanno fino allo scontro decisivo con Voldemort. La programmazione attraversa anche il cambiamento di tono della saga: dai primi anni trascorsi tra lezioni di magia, amicizie e misteri nel castello, fino a una storia sempre più adulta, segnata dal ritorno del Signore Oscuro e dalla battaglia per il destino del mondo magico.

Il 25 dicembre Harry Potter torna anche con la nuova serie HBO Max

Harry Potter: una foto del protagonista Dominic McLaughlin

La coincidenza più interessante della programmazione è però proprio l'ultima data. Il 25 dicembre, mentre Italia 1 trasmetterà il capitolo conclusivo della saga cinematografica, su HBO Max debutterà la nuova serie televisiva di Harry Potter.

Un nuovo adattamento dei romanzi di J.K. Rowling che ripartirà dall'inizio della storia. La prima stagione adatterà Harry Potter e la Pietra Filosofale e porterà nuovamente sullo schermo il primo anno del giovane mago a Hogwarts, con un cast completamente rinnovato. A interpretare i tre protagonisti saranno Dominic McLaughlin nei panni di Harry, Arabella Stanton in quelli di Hermione e Alastair Stout nel ruolo di Ron. Un nuovo trio chiamato a raccogliere un'eredità cinematografica importante, dopo le interpretazioni diventate iconiche dei vecchi protagonisti.

La prima stagione sarà composta da otto episodi e racconterà nuovamente le origini del maghetto, con la possibilità di esplorare più a fondo personaggi, ambientazioni e dettagli dei libri.