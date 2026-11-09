James Bond: il nuovo 007 potrebbe essere svelato molto presto

Il casting per il prossimo agente segreto di casa Amazon MGM entra in una fase decisiva. Robert Pattinson e Nicholas Hoult si sono aggiunti alla rosa dei nomi in corsa, mentre nuove indiscrezioni coinvolgono anche l'ex star del MCU Harry Styles e Theo James.

La lunga attesa per conoscere il prossimo James Bond potrebbe essere vicina alla conclusione. Dopo mesi di indiscrezioni, candidature ipotetiche e nomi che si sono alternati in cima alle preferenze dei fan, il casting per il nuovo 007 sembra aver raggiunto una fase cruciale. Le ultime notizie hanno infatti ampliato ulteriormente la rosa dei possibili interpreti, coinvolgendo anche due attori di primo piano come Robert Pattinson e Nicholas Hoult. E non sarebbero gli unici nomi a sorpresa. Secondo quanto riportato da ComicBook, l'annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime due settimane, dunque prima del Giorno del Ringraziamento.

Robert Pattinson e Nicholas Hoult entrano nella corsa a 007

A riaccendere le speculazioni è stato un rapporto di Deadline, che ha inserito Robert Pattinson e Nicholas Hoult tra i possibili candidati. Il primo, reduce dal successo di The Batman, sarebbe riuscito a ritagliarsi uno spazio nella selezione anche grazie ai ritardi nella lavorazione del sequel dedicato al Cavaliere Oscuro, che avrebbero modificato i suoi impegni.

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Per Hoult la situazione è altrettanto interessante: l'attore interpreta Lex Luthor nel nuovo DC Universe, ma questo non gli avrebbe impedito di essere preso in considerazione per il ruolo di Bond. Secondo l'insider Justin Kroll, però, sarebbe stato Josh O'Connor l'ultimo nome aggiunto alla selezione, mentre Pattinson e Hoult figuravano già tra le possibilità valutate.

I provini finali, inizialmente previsti per ottobre, sarebbero stati rinviati a causa di alcuni conflitti di programmazione tra i cinque attori rimasti in corsa. Kroll sostiene comunque che la decisione definitiva sarebbe ormai vicina, con un annuncio atteso prima del Thanksgiving.

Le indiscrezioni non si fermano a Pattinson e Hoult. Un secondo aggiornamento, riportato da Variety, rivela che anche Harry Styles avrebbe avuto dei colloqui per il ruolo. Una candidatura sorprendente, soprattutto considerando il suo percorso nel mondo del cinema e il precedente coinvolgimento nel Marvel Cinematic Universe.

Styles aveva infatti interpretato Eros, conosciuto anche come Starfox, nella scena a metà dei titoli di coda di Eternals. Un personaggio legato direttamente a Thanos, che però non ha avuto ulteriori sviluppi sul grande schermo. La sua eventuale promozione a James Bond sarebbe quindi un cambio di direzione notevole.

I fan hanno già il loro favorito, ma il nuovo Bond non è ancora stato scelto

ComicBook considera Styles il candidato meno probabile tra quelli emersi, sottolineando la sua esperienza cinematografica ancora limitata rispetto agli altri attori coinvolti. I suoi principali ruoli sono stati in Dunkirk, Don't Worry Darling e My Policeman, oltre alla partecipazione vocale a Kraven the Hunter e al cameo in Eternals. Si tratta, però, di una valutazione editoriale, non di un'indicazione ufficiale sulle preferenze dei produttori.

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Tra i nomi ancora in discussione ci sarebbe anche Theo James, che secondo Variety non sarebbe stato escluso dalla selezione. La rosa comprende inoltre Callum Turner, Jack Lowden e Josh O'Connor, già associati da tempo al personaggio. Pierce Brosnan ha espresso il proprio apprezzamento per Turner, mentre Gary Oldman ha indicato Lowden come una scelta particolarmente adatta.

L'ingresso di Pattinson nella conversazione ha immediatamente alimentato l'entusiasmo del pubblico. L'attore è diventato uno dei nomi più popolari tra i fan, anche se non manca chi ipotizza che lui e Hoult possano essere stati valutati per un ruolo differente: quello dell'antagonista del prossimo film. Una teoria suggestiva, ma al momento priva di conferme.

Negli ultimi anni la lista dei potenziali 007 ha incluso anche Idris Elba, Aaron Taylor-Johnson e Jacob Elordi. L'insider Jeff Sneider ha inoltre riferito di aver sentito voci secondo cui la selezione sarebbe passata da sette candidati a tre, fino alla possibilità che i produttori abbiano già individuato il loro preferito. Lo stesso Sneider, tuttavia, ha invitato alla cautela, dichiarando di non essere convinto che la scelta ricadrà necessariamente su uno dei nomi considerati favoriti.

Un'altra parte del pubblico spera invece che Amazon MGM Studios punti su un volto meno conosciuto, così da costruire un'interpretazione completamente nuova dell'agente segreto. La posta in gioco è alta: il prossimo film dovrebbe entrare in produzione nel 2027 e arrivare nelle sale nel 2028, anche se non è stata ancora comunicata una data precisa.

Per ora, dunque, nessun nome può essere considerato ufficialmente il successore di Daniel Craig. Se le indiscrezioni sull'annuncio imminente dovessero rivelarsi corrette, però, l'attesa potrebbe davvero essere agli sgoccioli.