Oscar 2027: You Can See Everything può fare la storia, ma c'è un ostacolo che preoccupa

Il documentario su Elizabeth Holmes domina i Critics Choice Documentary Awards e sogna un primato agli Oscar. I precedenti, però, invitano alla cautela: quali sono i dubbi?

You Can See Everything continua a sorprendere Hollywood. Il documentario diretto da Nathan Fielder e Lance Oppenheim, diventato uno dei fenomeni cinematografici dell'anno, ha conquistato cinque premi ai Critics Choice Documentary Awards 2026, facendo il pieno di riconoscimenti.

Un risultato che sembra rafforzarne le possibilità in vista degli Oscar 2027, dove potrebbe raggiungere un traguardo mai ottenuto prima da un documentario. C'è però un dettaglio che rende la sua corsa molto meno scontata di quanto potremmo aspettarci.

You Can See Everything agli Oscar 2027: perché il successo potrebbe non bastare

You Can See Everything

Ai Critics Choice Documentary Awards dell'8 novembre, You Can See Everything ha vinto in tutte e cinque le categorie in cui era candidato, aggiudicandosi i premi per il miglior documentario, la regia, la fotografia, il montaggio e la colonna sonora.

Distribuito da A24, il film segue Elizabeth Holmes, fondatrice della controversa società Theranos, nelle settimane che precedono il suo ingresso in carcere dopo la condanna per frode ai danni degli investitori.

Eppure, secondo un'analisi pubblicata da Gold Derby, i Critics Choice Documentary Awards non rappresentano un indicatore particolarmente affidabile per prevedere le decisioni dell'Academy.

I numeri parlano chiaro: degli undici documentari premiati nella categoria principale nei dieci anni precedenti, soltanto tre hanno successivamente ottenuto una candidatura agli Oscar. Ancora meno quelli riusciti a vincere.

A conquistare entrambe le statuette sono stati O.J.: Made in America nel 2017 e Summer of Soul nel 2022. The Perfect Neighbor, premiato dai Critics Choice nel 2025, ha invece ottenuto la nomination agli Academy Awards senza aggiudicarsi la vittoria.

Per molti altri titoli, il percorso si è interrotto prima. È successo, tra gli altri, a Apollo 11, Good Night Oppy e Still: la storia di Michael J. Fox, tutti esclusi dalle candidature dell'Academy nonostante i precedenti riconoscimenti.

Perché l'Academy potrebbe preferire altri documentari

Il documentario su Elizabeth Holmes

La spiegazione potrebbe trovarsi nelle differenti sensibilità delle due organizzazioni. I Critics Choice raccolgono le preferenze di giornalisti e critici cinematografici, mentre le nomination all'Oscar per il miglior documentario vengono decise dagli appartenenti al settore documentaristico dell'Academy.

Una distinzione che negli anni ha prodotto risultati molto diversi.

Se i Critics Choice hanno spesso valorizzato opere dedicate a personaggi famosi, l'Academy ha recentemente premiato documentari legati a conflitti, questioni politiche e diritti umani. Basti pensare a Navalny, 20 Days in Mariupol e No Other Land.

Anche per questo uno dei principali rivali di You Can See Everything potrebbe essere Naza, firmato da Yuval Abraham e Rachel Szor, già coinvolti nella realizzazione di No Other Land. Il film ha conquistato il premio come miglior documentario politico ai Critics Choice e, nelle previsioni di Gold Derby, risulta davanti al lavoro di Fielder e Oppenheim nella categoria documentaria degli Oscar.

La situazione diventa ancora più interessante guardando alla categoria del miglior film. You Can See Everything figura infatti tra i possibili candidati e potrebbe diventare il primo documentario nella storia degli Oscar a ottenere una nomination come miglior film.

Un'eventualità fino a qualche tempo fa difficilmente immaginabile, sostenuta anche dal successo commerciale della pellicola, che si avvicina agli 80 milioni di dollari d'incasso in Nord America.

Per conoscere le decisioni dell'Academy bisognerà attendere il 21 gennaio 2027, giorno dell'annuncio delle nomination. La cerimonia degli Oscar è invece fissata per il 14 marzo. Intanto, il pubblico italiano potrà scoprire il film nelle sale il 27, 28 e 29 novembre.