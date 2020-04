Mulholland Drive, Mark Frost: "Nato da uno spinoff fallito di Twin Peaks"

Mark Frost ricorda come l'oscuro capolavoro di David Lynch, Mulholland Drive, sia nato da uno spinoff fallito di Twin Peaks. La serie di culto ha appena celebrato il suo trentesimo anniversario e il co-autore ricorda la lavorazione tempestosa che ha dato vita a prequel, revival e spinoff mancati. Uno di questi è diventato proprio Mulholland Drive.

Laura Harring e Melissa George in una scena di Mulholland drive

Nel corso di un'intervista a Yahoo Entertainment, Mark Frost ricorda: "Twin Peaks ha avuto tre capitoli nel corso degli ultimi 20 anni: la serie originale ABC, il film prequel Fuoco cammina con me e la serie revival di Showtime. inoltre ho scritto alcuni libri che hanno affiancato lo show, Il diario di Laura Palmer, La storia segreta di Twin Peaks e Twin Peaks: The Final Dossier."

Ma l'universo di Twin Peaks avrebbe potuto espandersi ulteriormente con lo spinoff incentrato sul personaggio di Audrey Horne, interpretata da Sherilyn Fenn. Il titolo di quello spinoff, mai realizzato, era Mulholland Drive:

"All'epoca vivevo su Mulholland Drive e pensavo che fosse un titoli grandioso. Avevamo pensato di concentrarci sul personaggio di Audrey una volta che si è trasferita a Hollywood, l'idea era quella di un moderno noir. Ne abbiamo parlato in alcuni colloqui preliminari, poi abbiamo scartato l'idea e sei anni dopo ho sentito che era in preparazione un pilot per ABC."

Il pilot concepito da David Lynch per ABC conservava la struttura di base ideata per lo spinoff su Audrey Horne, ma introduceva nuovi personaggi non collegati a Twin Peaks al centro della storia. Quando ABC ha rinunciato, David Lynch ha creato Mulholland Drive, con Naomi Watts nel ruolo inizialmente concepito per Audrey Horne.

Come ricorda Frost: "All'epoca Sherilyn Fenn non vedeva l'ora di interpretare lo spinoff. Era ambiziosa, e avremmo probabilmente costruito l'intero show su di lei. Non so cosa sia esattamente successo e perché sia nata l'idea di un pilot senza di lei. Forse dopo due stagioni Twin Peaks è collassato e non c'era richiesta di una serie spinoff che tornasse a trattare quei temi. Io non ero coinvolto, francamente avevo bisogno di una pausa dalla collaborazione con David Lynch."