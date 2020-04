Twin Peaks, Mark Frost non esclude un ritorno della serie: "Mai dire mai"

La storia di Twin Peaks potrebbe non essere finita: Mark Frost, in una recente intervista, non ha infatti escluso che in futuro possa essere realizzata una quarta stagione.

Le dichiarazioni sono emerse grazie a un articolo di Yahoo Entertainment dedicato al trentesimo anniversario della serie cult creata con David Lynch.

Mark Frost, parlando di un possibile ritorno sul set, ha spiegato: "The Return sembrava il posto giusto per concludere la storia, considerando che Cooper in un certo senso è andato contro le regole per provare a rimediare a un terribile torto, ma è finito per pagare lui stesso un prezzo terribile. Per quanto riguarda la possibilità di girare nuovi episodi di I segreti di Twin Peaks, mai dire mai. Chi si sarebbe aspettato che tornassimo quando lo abbiamo fatto? Detto questo, penso che Il Ritorno si sostenga in modo efficace da solo, e dovremo semplicemente aspettare e vedere cosa accadrà in futuro".

Il co-creatore con David Lynch della serie cult aveva accennato allo stesso argomento tra le pagine del libro Conversations with Mark Frost in cui spiegava: "In un certo senso lasci sempre viva la speranza tra le persone che stanno sperando di vedere ulteriori episodi. Quindi non voglio chiudere del tutto quella porta". Lo sceneggiatore aveva quindi ribadito: "Per quel che mi riguarda significa che la storia non è finita".

