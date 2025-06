Morta Rebekah Del Rio, la cantante di Mulholland Drive aveva 57 anni

I fan di David Lynch ricorderanno la sua apparizione in Mulholland Drive, in cui eseguiva la struggente Llorando sotto lo sguardo spaventato di Naomi Watts e Laura Harring. La cantautrice Rebekah Del Rio è morta il 23 giugno 2025 nella sua casa di Los Angeles all'età di 57 anni. La morte dell'artista è stata confermata dall'ufficio del Coroner di Los Angeles. Nessun altro dettaglio è stato fornito, almeno per il momento.

David Lynch conobbe Del Rio per la prima volta a metà degli anni '90 poiché o due condividevano lo stesso agente, Brian Loucks, presso la CAA. All'epoca la cantante lavorava nel mondo del country a Nashville, nel Tennessee, con un contratto discografico che si era aggiudicata grazie alla sua registrazione di Llorando, una cover in spagnolo di Crying di Roy Orbison. Dopo il loro incontro, Lynch chiese a Del Rio di esibirsi e la registrò di nascosto. L'esibizione divenne la base per la scena del Club Silencio, aggiunta da Lynch al suo episodio pilota per la ABC, Mulholland Drive, rifiutato dallo studio e ripreso in mano dal regista che voleva trasformarlo in un lungometraggio.

Quella sequenza indimenticabile nel Club Silencio

La sequenza nel Club Silencio segna un crescendo sconvolgente nel film di Lynch, e un'esplosione emotiva, con le protagoniste Naomi Watts e Laura Elena Harring che scoppiano entrambe in lacrime mentre assistono all'esibizione di Del Rio nel cavernoso club. Mentre la sequenza si conclude con la cantante che sviene, rivelando di aver cantato in playback, in realtà Rebekah Del Rio eseguì il brano a piena voce durante ogni ripresa.

"Sono state eseguite sono state molte riprese. E a ogni ripresa cantavo, perché sentivo di dover riprodurre quella stessa sensazione con il vibrato in gola, affinché il pubblico potesse percepirla", ha detto Del Rio a IndieWire in un'intervista del 2022. "Volevo anche che le bellissime ragazze sul palchetto, le star del film Laura Harring e Naomi Watts, la sperimentassero dal vivo. Erano presenti mentre giravo la mia scena, quindi ho cantato per loro".

Il legame con David Lynch e Hollywood

La breve, ma memorabile performance canora in Mulholland Drive attirò gli sguardi di Hollywood su Rebekah Del Rio. Successivamente la cantante venne chiama da Richard Kelly per eseguire l'inno americano nel finale apocalittico del suo film sci-fi distopico Southland Tales. La sua voce si può ascoltare anche nelle colonne sonore di Sin City, Man on Fire e Streets of Legend.

Il legame tra Del Rio e Lynch è proseguito per tutta la carriera del regista. La cantante ha recitato al fianco di Moby in una delle sequenze conclusive del revival di Twin Peaks. Negli ultimi anni ha anche partecipato alle tournée di The Red Room Orchestra Plays the Music of Twin Peaks. Meno di due settimane prima della sua morte, Del Rio si è esibita dal vivo durante un evento di beneficenza alla proiezione di Mulholland Drive presso la Philosophical Research Society di Los Angeles.