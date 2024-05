Mufasa: il re Leone, Barry Jenkins troppo talentuoso per la macchina senz'anima che è Disney? La sua risposta

Barry Jenkins è intervenuto personalmente per difendere il suo coinvolgimento in Mufasa: Il Re Leone dopo le critiche piovute sui social media riguardo alla scelta del talentuoso regista di "vendersi a Disney" dirigendo il prequel live-action.

Barry Jenkins ha condiviso il primo trailer di Mufasa: Il Re Leone su X ricevendo, in risposta, una pioggia di critiche da parte dei fan del regista premio Oscar per Moonlight votatosi ora al mainstream.

"Barry, sei troppo bravo e talentuoso per la macchina senz'anima di Bob Iger", ha scritto un utente, riferendosi al CEO della Disney Bob Iger.

"Non c'è niente di senz'anima ne Il Re Leone", ha risposto Jenkins. "Per decenni i bambini sono stati seduti nei cinema di tutto il mondo vivendo per la prima volta un dolore collettivo, confrontandosi con Shakespeare per la prima volta in una miriade di lingue. Un potente veicolo di empatia comunitaria".

Un altro commentatore di nome Q. Anthony Ali ha scritto di aver intervistato il regista quando Moonlight è stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival nel 2016, aggiungendo che "Barry Jenkins non avrebbe detto quello che hai appena detto. Puoi fare un film Disney in cambio del compenso per poter lavorare sui tuoi progetti che ti appassionano in un secondo momento, ma non devi uscirtene così", ha continuato l'utente di X, al che Jenkins ha risposto: "Accidenti, che razza di di logica è questa? Che ne dici di questo, ecco alcuni video dello 'stesso Barry Jenkins che ha presentato in anteprima Moonlight' (come dici tu) che mostra alcune delle cose che stavo facendo nel mio tempo libero MENTRE stavo scrivendo Moonlight".

Jenkins ha poi pubblicato estratti di diversi progetti a cui stava lavorando durante la produzione di Moonlight, tutti collegati da un filo comune: "I bambini hanno avuto un ruolo di rilievo in ognuno dei progetti da 'Moonlight' fino ad oggi, senza eccezioni".

Disney e la libertà negata

Barry Jenkins aveva affrontato il tema della preoccupazione dei fan che la sua espressione creativa fosse risucchiata dalle regole dei franchise cinematografici in un'intervista a Empire dichiarando:

"Quando entri in un mondo che già esiste, è facile presumere che la libertà sia negata. Penso, invece, che devi solo lavorare per creare la libertà, e penso che questo sia stato il significato di questo processo. Un amico una volta mi disse: 'Hai fatto ciò che ti eri prefissato quando, 10 anni dopo, puoi appendere la pellicola al muro, indicarla e dire: 'Ecco, quello sono io'".

L'uscita italiana di Mufasa: Il Re Leone è prevista per il 19 dicembre.