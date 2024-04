Musafa, Barry Jenkins: 'Una delle decisioni migliori della mia vita'

Walt Disney Pictures ha presentato al CinemaCon di Las Vegas il prequel del remake de Il re leone, dal titolo Mufasa: the Lion King, diretto da Barry Jenkins. Il regista era presente all'evento in Nevada e ha introdotto al pubblico il film.

Il Re leone: Mufasa con il piccolo Simba

"È stata una delle decisioni migliori della mia vita" ha esordito Jenkins, che ha dichiarato come Mufasa sia un film molto personale per lui, che ha visto il Classico animato più di 200 volte mentre faceva il babysitter ai suoi nipoti quando erano piccoli. La sceneggiatura del film gli ha ricordato cosa fanno i giovani con le loro emozioni, e come possano crescere così come sono.

Da Moonlight alle Terre del Branco

Barry Jenkins ha ricordato che Moonlight era un piccolo film con un grande cuore mentre Mufasa è un film enorme ed era suo compito riempirlo con un cuore grande. Le immagini mostrate al CinemaCon mostrano qualcosa di differente rispetto al remake del 2019. Il film contiene nuove canzoni ma Jenkins non ha potuto addentrarsi in dettagli.

"È una storia su come Mufasa è diventato re. Si suppone che sia nato da una stirpe nobile ma in realtà Mufasa era un cucciolo orfano che doveva muoversi da solo nel mondo. Raccontando quest storia possiamo vivere il vero percorso di come Mufasa abbia trovato il suo posto nel cerchio della vita". Nel cast vocale del film troviamo Aaron Pierre nel ruolo di Mufasa, Kelvin Harrison Jr. nel ruolo di Scar, Seth Rogen nel ruolo di Pumbaa, Billy Eichner nel ruolo di Timon e John Kani nel ruolo di Rafiki. Tra i personaggi conosciuti spicca anche una versione giovane di Zazu, fedele amico e portavoce di Mufasa ne Il re leone. Il prequel remake de Il re leone uscirà nelle sale cinematografiche nel periodo natalizio e si candida ad essere una delle visioni più attese delle festività di fine anno.

Nel Classico d'animazione Disney la voce italiana di Mufasa era affidata a Vittorio Gassman, con Tullio Solenghi nei panni del fratello Scar. Il film del 1994 si guadagnò la palma di film d'animazione classica di maggior incasso nella storia.