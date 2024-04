Mufasa: il suggestivo trailer del prequel Disney de Il Re Leone

Il primo trailer di Musafa: il Re Leone è approdato in rete anticipando la perizia nella realizzazione della pellicola Disney d'autore diretta da Barry Jenkins. Il trailer è stato anticipato dalla prima suggestiva foto di Musafa, padre di Simba, da cucciolo.

Il regista di Moonlight Barry Jenkins ha diretto Aaron Pierre e Kelvin Harrison Jr. nei panni delle versioni più giovani di Mufasa e del suo malvagio fratello Scar. Gli attori hanno preso il posto di James Earl Jones, che ha dato voce a Mufasa sia nell'originale animato del 1994 che nel remake, e di Jeremy Irons e Chiwetel Ejiofor nel ruolo di Scar.

Il trailer anticipato durante l'Expo D23 nel 2022 mostrava Rafiki (John Kani) che racconta la storia di Mufasa a un gruppo di giovani cuccioli. A quanto pare, il leone che sarebbe diventato re era in realtà un cucciolo orfano che ha dovuto affrontare per il mondo da solo finché non ha trovato la strada per diventare il monarca di Pride Rock.

"In questo luogo è nato un leone senza una goccia di nobiltà nel sangue", racconta Rafiki. "Il leone che avrebbe cambiato le nostre vite per sempre."

Il primo include anche alcuni dialoghi tratti del Timon di Billy Eichner, che chiede: "Aspetta aspetta aspetta, non sono in questa storia? Non mi sento visto."

Barry Jenkins e Disney

Mufasa: Il Re Leone è un film drammatico musicale diretto da Barry Jenkins, scritto da Jeff Nathanson e prodotto da Walt Disney Pictures e Pastel Productions. La pellicola si pone come prequel del remake live-action del 2019 ed è incentrato sull'ascesa di uno dei più grandi re delle Pride Lands. Nella savana africana Rafiki racconta a Kiara, figlia di Simba e Nala, la storia di suo nonno mentre Timon e Pumbaa aggiungono coloriti commenti.

"Dovevo fare questo film", ha dichiarato il regista Barry Jenkins quando il progetto è stato annunciato per la prima volta. "Perché quando avevo 14 anni stavo crescendo due nipoti e c'era una VHS che abbiamo guardato circa 95 volte nell'arco di due giorni. Pensavo a Mufasa e a come cresce... Non sono un re, non sono un re... Mufasa trova la forza in se stesso e nella famiglia e amici che ha con lui."