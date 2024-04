Mufasa: The Lion King, un nuovo breve filmato anticipa il personaggio di Rafiki

Un breve filmato di Mufasa: the Lion King è stato diffuso online e, insieme al ritorno di un personaggio amato dai fan de Il Re Leone, vediamo Mufasa combinare un sacco di guai.

Il film live-action del 2019 de Il Re Leone è stato messo sotto accusa per essere essenzialmente un remake "shot for shot" del classico film del 1994. Tuttavia, da un punto di vista tecnologico, il film è stato a dir poco un capolavoro per l'incredibile tecnologia utilizzata e per i suoi protagonisti animali fotorealistici.

Per un certo periodo si è vociferato che il regista Jon Favreau potesse tornare a dirigere un sequel che, invece di adattare Il Re Leone II: L'orgoglio di Simba, sarebbe stato un racconto originale. Da allora ha spostato la sua attenzione su The Mandalorian, lasciando che la Disney arruolasse il premio Oscar Barry Jenkins per un'esplorazione dei primi anni di Mufasa e Scar nel film prequel, Mufasa: Il Re Leone.

Mufasa: The Lion King, tutto quello che sappiamo sul nuovo live-action targato Disney

Mufasa: The Lion King, un'immagine del film

La clip

Il filmato è stato mostrato agli investitori durante la recente assemblea annuale degli azionisti all'inizio di questa settimana e ora ha iniziato a fare il giro dei social media.

Si tratta solo di pochi secondi, ma vediamo il giovane Mufasa che osserva il suo futuro regno prima che venga mostrato un leone più anziano accanto a Rafiki del Re Leone (John Kani dovrebbe riprendere il ruolo in questo prequel). La clip si conclude con il giovane Mufasa che salta in aria.

????Primeiras cenas de 'MUFASA: THE LION KING'pic.twitter.com/eWzZTKyim7 — Nação Multiversal (@NacaoMultivrsal) April 4, 2024

Aaron Pierre prenderà il posto dell'iconico James Earl Jones nei panni di Mufasa ed è fin troppo consapevole di avere grandi aspettative da soddisfare. "Beh, innanzitutto voglio riconoscere che James Earl Jones è una mia enorme ispirazione", ha detto l'attore all'inizio di quest'anno. "Enormemente. E mi sento molto onorato di interpretare questo ruolo dopo di lui. Penso che la differenza fondamentale sarà che qui stiamo esplorando Mufasa in una veste diversa".

"Quando Sir James Earl Jones lo ha interpretato, era Mufasa nella sua piena capacità, nel suo ritmo, e penso che qui stiamo esplorando Mufasa prima di quel momento", aggiunge Pierre. "Che aspetto ha questo giovane leone prima di diventare quello che conosciamo e di scoprire il suo ritmo, il modo in cui si comporta, il modo in cui si impegna con la sua comunità e i suoi cari? Credo che questa sia la cosa fondamentale. Sta scoprendo il suo ritmo". Mufasa: The Lion King arriverà nelle sale il 20 dicembre di quest'anno.