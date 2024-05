Ms. Marvel: alla Marvel si discute di una seconda stagione della serie incentrata su Kamala Khan

Finora, Loki è stata l'unica serie Disney+ della Marvel a ottenere una seconda stagione, ma ora siamo venuti a conoscenza che un'altra serie popolare del MCU potrebbe essere rinnovata per una seconda stagione.

Secondo Daniel Richtman, in casa Marvel si sta ufficialmente discutendo di una seconda stagione di Ms. Marvel, ma non è stata presa una decisione definitiva. Abbiamo appreso che Kamala Khan (Iman Vellani) sarà un personaggio importante nel MCU, quindi una seconda stagione del suo show avrebbe senso. Detto questo, il debutto della Khan sul grande schermo, The Marvels, si è rivelato essere un flop colossale, e questo potrebbe influenzare la decisione della Marvel/Disney.

Recentemente Richtman ha anche condiviso dei nuovi aggiornamenti sulla serie Nova, svelando i primi dettagli sullo show Disney+ e sul suo personaggio principale.

Ms. Marvel, Iman Vellani è stata "rassicurata" sul suo futuro nel MCU

Ms. Marvel: una scena

Kamala Khan negli X-Men?

In modo piuttosto controverso per i fan di lunga data del personaggio, Khan si è rivelata essere una mutante nel finale della prima stagione, riconvertendo il suo status di inumana dai fumetti. Questa nuova origine è stata presto trasferita sulla pagina (anche se mantiene la sua natura inumana), con Khan che è diventata l'ultimo membro degli X-Men, e questa è la direzione in cui Vellani vorrebbe vedere il suo personaggio se dovesse avere l'opportunità di riprendere il ruolo.

Durante un'intervista rilasciata a ComicBook nel 2023, a Vellani è stato chiesto quale super-squadra le piacerebbe di più vedere Kamala nel MCU. "Sul grande schermo? X-Men. Non credo sia una risposta sbagliata. Penso che gli X-Men siano così fighi, e che questo la marchi come mutante legittima e che tutti gli oppositori non possano più dire di no".

"Ms. Marvel è una nuova serie originale che presenta Kamala Khan, un'adolescente americana musulmana che cresce a Jersey City", si legge nella sinossi aggiornata dello show. "Kamala è un'appassionata di videogiochi e una vorace scrittrice di fanfiction, è una mega fan dei supereroi con un'immaginazione smisurata, in particolare quando si tratta di Capitan Marvel. Eppure Kamala si sente inadeguata a scuola e a volte anche a casa, fino a quando non ottiene i superpoteri come gli eroi che ha sempre ammirato. La vita migliora con i superpoteri, giusto?".

Ms. Marvel è interpretato anche da Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Nakli, Azhar Usman, Travina Springer e Nimra Bucha.