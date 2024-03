Ms. Marvel, Iman Vellani è stata 'rassicurata' sul suo futuro nel MCU

Iman Vellani ha esordito nel MCU con il ruolo di Kamala Khan e, nonostante l'accoglienza non particolarmente positiva riservata a The Marvels, l'attrice ha spiegato di aver ricevuto delle rassicurazioni riguardanti il suo futuro nei progetti tratti dai fumetti.

La giovane attrice, protagonista della serie Ms. Marvel, ha risposto alle domande di Polygon, ammettendo di non sapere molto di quello che accadrà in futuro.

La spiegazione dell'attrice

Ms. Marvel: la protagonista Iman Vellani

Parlando del possibile ritorno di Kamala Khan sugli schermi, Iman Vellani ha spiegato: "Sono stata rassicurata. Quindi mi fa stare bene, ma non ho altre assicurazioni a parte quella".

Parlando del suo possibile coinvolgimento nel MCU, la giovane star ha aggiunto che non le vengono dati molti indizi su quanto accadrà in futuro alla giovane supereroina Ms. Marvel: "Mi danno delle briciole di pane, e io provo a farne un pranzo".

Ms. Marvel come Red: potere generazionale ed eredità culturale

Iman ha debuttato nel 2022 con la parte di Kamala Khan nella serie dedicata a Ms. Marvel, prodotta per la piattaforma di streaming Disney+. Vellani ha poi fatto parte del cast del film The Marvels, recitando accanto a Brie Larson e Teyonah Parris.

Secondo alcune ipotesi dei fan, Kamala potrebbe tornare in scena grazie al film Avengers 5, nel 2026, o nel successivo Secret Wars. Lo studio, per ora, non ha annunciato i progetti relativi al personaggio.