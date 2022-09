Ms. Marvel 2: i registi annunciano il rinnovo della serie Disney+

Con un post entusiastico su Instagram, i registi di Ms. Marvel Adil El Arbi Bilall Fallah hanno annunciato il rinnovo per una seconda stagione della serie Disney+. Il post è accompagnato dalla scritta "Chi è pronto per la stagione 2?", solleticando i fan sul loro ritorno dello show per una potenziale seconda stagione.

Ms. Marvel vede protagonista Iman Vellani nei panni di Kamala Khan, personaggio Marvel amato dai fan. Insieme a Vellani ci sono Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Naki, Azher Usman, Travina Springer e Nimra Bucha.

Come svela la recensione di Ms. Marvel, la serie introduce Kamala Khan, una pachistana americana di 16 anni di Jersey City". Un'aspirante artista, un'appassionata giocatrice e una vorace autrice di fan-fiction, nonché grande fan dei Vendicatori e di una in particolare, Captain Marvel. Ma Kamala ha sempre lottato per trovare il suo posto nel mondo, fino a quando non ha ottenuto superpoteri come gli eroi che ha sempre ammirato.

Ms. Marvel come Red: potere generazionale ed eredità culturale

Ms. Marvel è stata diretta dai produttori esecutivi Adil El Arbi e Bilall Fallah, Meera Menon e Sharmeen Obaid-Chinoy, con il produttore esecutivo Bisha K. Ali come sceneggiatore capo.