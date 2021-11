Ms. Marvel e Star Wars: Andor, svelata la data di uscita su Disney+

Adesso abbiamo informazioni più precise sulla finestra di uscita delle serie Disney Mr- Marvel e Star Wars: Andor, che subiranno un ritardo per via dell'emergenza sanitaria.

Alla vigilia del Disney+ Day, arriva un'importante anticipazione che riguarda la data di uscita delle serie Ms. Marvel e Star Wars: Andor, uscita che non è imminente.

Rogue One: Diego Luna interpreta Cassian Andor

Durante la chiamata, il CFO Christine McCarthy ha fornito una guida per l'anno 2022 della Disney, suggerendo che i ritardi nelle uscite accumulati a causa dell'emergenza sanitaria probabilmente continueranno nel prossimo anno. McCarthy afferma che i primi tre trimestri non soddisferanno del tutto le aspettative della Disney su come dovrebbe essere il programma. Però, nel quarto trimestre le cose miglioreranno con l'uscita su Disney+ di Ms. Marvel, Andor e Pinocchio.

Questo, per Ms. Marvel, rappresenta un notevole ritardo visto che i fan si attendevano la serie in uscita nell'autunno 2021. Questo fa passare un sacco di tempo che permetterà a Marvel di capire come adattare Ms. Marvel al resto dell'universo cinematografico.

L'uscita di Andor, invece, era già pianificata per il 2022, quindi il prequel di Rogue One sembra essere sulla buona strada e ora ha una finestra di uscita leggermente più specifica. Ma nessuno dei due show ha ancora una data di uscita esatta.

Disney+ Day: al via una settimana di festeggiamenti e promozioni

Ms. Marvel è la nuova serie MCU basata sul personaggio omonimo, personaggio che apparirà anche nel sequel di Captain Marvel, The Marvels, insieme alla Carol Danvers di Brie Laron e alla Monica Rambeau di Teyonah Parris.

Per quanto riguarda Star Wars, Andor è una serie prequel con protagonista la spia ribelle Cassian Andor, interpretata da Diego Luna, di cui abbiamo fatto la conoscenza in Rogue One: A Star Wars Story.