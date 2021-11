Disney+ Day: al via una settimana di festeggiamenti e promozioni

Venerdì 12 novembre, Disney+ svelerà una serie di nuovi contenuti in anteprima+ in occasione della celebrazione del Disney+ Day, è disponibile da oggi l'offerta di un mese a 1,99€ valida fino al 14 novembre per i nuovi abbonati che attivano il servizio e per chi riattiva la sottoscrizione a Disney+.

In vista del Disney+ Day di venerdì 12 novembre, The Walt Disney Company ha annunciato nuove promozioni per tutti i suoi brand, oltre a contenuti aggiuntivi disponibili in anteprima questo venerdì, per dare il via alla celebrazione mondiale di Disney+ per ringraziare i fan. Gli abbonati Disney+ potranno infatti godere di vantaggi esclusivi nei Parchi Disney di tutto il mondo, offerte su ShopDisney, accesso ai contenuti preferiti, anteprime esclusive sulla piattaforma e molto altro ancora. Questo venerdì alle 15:00, i fan potranno anche trovare sugli account Twitter, Facebook e Instagram di @DisneyPlusIT anteprime dei film e delle serie Disney+ in arrivo. Per chi desidera entrare a far parte della community Disney+, a partire da oggi e fino a domenica 14 novembre, i nuovi abbonati che attivano il servizio e coloro che riattiveranno la sottoscrizione, potranno ottenere un mese di Disney+ a 1,99€.

Dopesick: Michael Keaton in una scena del film

"Dal lancio di due anni fa, Disney+ ha conquistato i cuori e l'immaginazione del pubblico di tutto il mondo con i migliori contenuti originali e la ricca library di film e serie più amati", ha dichiarato Kareem Daniel, Chairman, Disney Media and Entertainment Distribution. "Con il Disney+ Day, stiamo creando un'esperienza senza precedenti per i nostri abbonati come solo The Walt Disney Company sa fare". I festeggiamenti riguardano anche Disney Parks, Experiences and Products

Il 12 novembre, in occasione del Disney+ Day, gli abbonati Disney+ in possesso di biglietto valido e prenotazione per uno dei parchi tematici Disney, godranno di vantaggi esclusivi e di alcune sorprese a loro riservate. Gli abbonati Disney+ e i loro compagni di viaggio saranno invitati a entrare nei parchi a tema del Walt Disney World Resort e del Disneyland Resort 30 minuti prima dell'apertura ufficiale. Ma c'è di più: i Disney's Hollywood Studios al Walt Disney World Resort e al Disneyland Park stenderanno il tappeto blu per incontrare i personaggi, fare fotografie e tanto altro ancora. Grazie al Disney PhotoPass gli abbonati potranno inoltre usufruire di download gratuiti delle fotografie scattate in punti specifici dei parchi.

Home Sweet Home Alone - Mamma, ho perso l'aereo, il nuovo trailer del reboot in arrivo su Disney+

Anche Disneyland Paris stenderà il tappeto blu al Parco Walt Disney Studios per consentire agli ospiti di festeggiare con incontri speciali con i personaggi durante tutta la giornata. Il parco rimarrà aperto 30 minuti oltre l'orario affinché gli ospiti possano assistere alla Tower of Terror che illuminerà la notte di blu Disney+.

Locandina di Home Sweet Home Alone

Dal 12 al 14 novembre ShopDisney offrirà la spedizione gratuita negli Stati Uniti e in Europa agli abbonati Disney+.

Dal 12 al 14 novembre, Disney collaborerà con Funko per offrire un esclusivo 10% di sconto sui prodotti Disney+ su FunkoEurope.com. I clienti potranno utilizzare il codice promozionale DISNEYPLUSDAY su FunkoEurope.com.

Venerdì 12 novembre alle 15:00 i fan potranno seguire anticipazioni, nuovi trailer e clip esclusive attraverso gli account Twitter, Facebook e Instagram di @DisneyPlusIT, oltre ai contributi dei creatori e delle star di Disney+ legati ai contenuti in arrivo di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star.

Alle 17.00, gli abbonati Disney+ potranno anche accedere sulla piattaforma a contenuti speciali dei Pixar Animation Studios e, alle 17:45, dei Marvel Studios, a cui si aggiungeranno altre anticipazioni a sorpresa.

Disney+ Day: lo sneak peek anticipa il programma dell'evento del 12 novembre

Il 12 novembre, altri nuovi contenuti amati dai fan faranno il loro debutto in streaming su Disney+. Tra questi: Un nuovo documentario intitolato Il Making of di Happier than Ever: Lettera d'Amore a Los Angeles sul recente concerto cinematografico di Billie Eilish su Disney+; Marvel Studios Assembled: Il dietro le quinte di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, un documentario speciale che racconta la realizzazione di una delle più recenti uscite al cinema Marvel Studios; Marvel Studios Legends: Hawkeye, un episodio che fa rivivere tutti i momenti epici di Hawkeye provenienti dal MCU in vista dell'arrivo della serie originale Disney+; La commedia musicale, romantica e fantasy Come d'incanto del 2007, con Amy Adams e Patrick Dempsey, un mix di live-action e animazione; Il recente film originale Disney Channel Spin DJ Mix in cui Rhea, un'adolescente americana di origine indiana, scopre la sua passione per il mondo dei DJ e inizia a dedicarsi alla produzione musicale fondendo la sua cultura dell'Asia meridionale con il mondo che la circonda. Questi titoli si uniscono alle premiere del Disney+ Day precedentemente annunciate come: Dopesick - Dichiarazione di dipendenza, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Jungle Cruise, Home Sweet Home Alone - Mamma, ho perso l'aereo, I Racconti di Olaf, Ciao Alberto, I Simpson in Plusaversary, Il Mondo Secondo Jeff Goldblum e Intrecci del passato. Offerte e promozioni esclusive del Disney+ Day

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli: Simu Liu in una sequenza d'azione

Per celebrare i primi due anni della piattaforma e tutti i nuovi contenuti in arrivo, Disney+ invita i fan a unirsi alla community con un'offerta speciale a tempo limitato. Da oggi fino a domenica 14 novembre, i nuovi abbonati che attivano il servizio e coloro che riattiveranno la sottoscrizione potranno ottenere un mese di Disney+ a 1,99€ (successivamente 8,99€/mese), registrandosi su https://www.disneyplus.com/it-it, e partecipare a tutte le celebrazioni del Disney+ Day.

I fan potranno anche seguire il Disney+ Day su TikTok, dove Disney+ ha lanciato un account ufficiale. Il nuovo profilo TikTok della piattaforma streaming ospiterà contenuti unici di breve durata con le storie, i brand e i personaggi più amati di Disney+. Da oggi è possibile seguire l'account US @DisneyPlus su TikTok per guardare i nuovi contenuti che verranno caricati per l'intera settimana fino al Disney+ Day.

Inoltre, durante questa settimana speciale, Disney+ porterà nelle città di tutto il mondo le icone e i personaggi più amati dei brand principali della piattaforma. Questa iniziativa ha preso il via oggi a New York City e continuerà a Nashville il 10 novembre, a Parigi l'11 novembre e a Copenaghen e Los Angeles il 12 novembre.