Mr. & Mrs. Smith: il primo teaser anticipa le spie protagoniste interpretate da Donald Glover e Maya Erskine

Prime Video ha diffuso il primo teaser di Mr. & Mrs. Smith, la nuova serie tv ispirata all'omonimo film del 2005 che vedeva come protagonisti Brad Pitt e Angelina Jolie. La clip svela i protagonisti interpretati da Donald Glover e Maya Erskine, due spie che per stare sotto copertura devono fingersi sposate.

Il teaser mostra lo sviluppo della relazione tra Glover e Erskine tra sparatorie, esplosioni e inseguimenti vari, inoltre appaiono alcune guest star e membri del cast annunciati ieri.

Di seguito potete guardare il teaser di Mr. & Mrs. Smith:

Mr. & Mrs. Smith vede protagonisti Glover e Erskine nei panni della coppia di una coppia di spie. Come si legge nella descrizione dello show: "Due sconosciuti ottengono un lavoro per una misteriosa agenzia di spionaggio che offre loro una vita brillante carriera da spia, ricchezza, viaggi in tutto il mondo e una casa da sogno a Manhattan. La fregatura? I due devono assumere nuove identità di Mr. e Mrs. John e Jane Smith in un matrimonio combinato. Una volta sposati, John e Jane affrontano ogni settimana una missione fortemente rischiosa. Il loro lavoro diventa ancora più complicato quando iniziano a provare veramente qualcosa l'uno per l'altra. Cosa sarà più rischioso: lo spionaggio o il matrimonio?". Mr. & Mrs. Smith debutterà a febbraio su Prime Video.