Mr. & Mrs. Smith: Donald Glover e Maya Erskine nel trailer del reboot Prime Video

Prime Video ha diffuso in streaming il nuovo trailer di Mr. & Mrs. Smith, serie reboot con protagonista la coppia inedita formata da Donald Glover e Maya Erskine e in arrivo in streaming il 2 febbraio prossimo.

Oltre alle sequenze già viste nel primo teaser, questo trailer molto più ricco ci offre un ulteriore sguardo sulla dinamica relazionale che si sviluppa tra i due personaggi principali, che inizialmente restii a lavorare insieme e fare squadra, metteranno da parte le rispettive divergenze e inizieranno a sviluppare un sincero attaccamento l'uno all'altra.

Cosa racconta Mr. & Mrs. Smith?

Mr. & Mrs. Smith vede protagonisti Glover e Erskine nei panni della coppia di una coppia di spie. Come si legge nella descrizione dello show: "Due sconosciuti ottengono un lavoro per una misteriosa agenzia di spionaggio che offre loro una vita brillante carriera da spia, ricchezza, viaggi in tutto il mondo e una casa da sogno a Manhattan.

La fregatura? I due devono assumere nuove identità di Mr. e Mrs. John e Jane Smith in un matrimonio combinato. Una volta sposati, John e Jane affrontano ogni settimana una missione fortemente rischiosa. Il loro lavoro diventa ancora più complicato quando iniziano a provare veramente qualcosa l'uno per l'altra. Cosa sarà più rischioso: lo spionaggio o il matrimonio?".

Il cast

Tra gli interpreti del cast ci saranno anche a Alexander Skarsgård, Sarah Paulson, Ron Perlman, Eiza Gonzalez, Sharon Horgan, Ursula Corbero e Billy Campbell.

Mr. & Mrs. Smith: la serie arriverà nel 2024 su Prime Video

In precedenza erano stati annunciati tra le guest star anche nomi come Paul Dano, Michaela Coel, John Turturro, Parker Posey e Wagner Moura.