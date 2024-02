Mr. & Mrs. Smith, la recensione: matrimonio combinato, spionaggio assicurato?

Ha avuto una gestazione certamente particolare e complicata Mr. & Mrs. Smith, nuova incarnazione televisiva del film omonimo del 2005 il cui set fu galeotto per la storia d'amore (poi matrimonio, poi divorzio) di Brad Pitt e Angelina Jolie, i cosiddetti Brangelina che tanto fecero parlare di sé. La serie avrebbe dovuto avere un adattamento che aggiornava il plot alla base della pellicola, non solo rendendo più inclusivi i due protagonisti ma mettendoli sia davanti che dietro la macchina da presa: erano stati scelti infatti come creatori e anche interpreti Donald Glover e Phoebe Waller-Bridge, ovvero due degli autori più incisivi e subito riconoscibili.

Mr. & Mrs. Smith: i protagonisti Maya Erskine e Donald Glover in una foto

Phoebe Waller-Bridge, però, con l'avvio della produzione ha preferito lasciare il progetto per "divergenze creative" con Glover - forse due galli in un pollaio non possono convivere se hanno visioni diametralmente opposte - e così c'è stata una scissione tra il dietro e il davanti delle quinte: Glover è rimasto, affiancato nella scrittura da Francesca Sloane (che con lui aveva già lavorato ad Atlanta, il suo gioiellino seriale, oltre all'adattamento televisivo di Fargo) e nella recitazione da Maya Erskine (lanciata da PEN15, inedita in Italia). La produzione è stata ritardata tra strascichi della pandemia e doppio sciopero a Hollywood ma ora finalmente ci siamo. Sarà valsa l'attesa? Fatte queste dovute premesse, addentriamoci nella recensione per capire qual è stato il risultato finale, almeno dai primi episodi visti in anteprima.

Mr. & Mrs. Smith: diversa trama, stesso mare

Mr. & Mrs. Smith: Donald Glover in una foto della serie

La trama di Mr. & Mrs. Smith differisce in parte da quella della pellicola, che era un soggetto originale. Se lì marito e moglie, sposati da 5-6 anni, scoprivano di essere entrambi delle spie sotto copertura con la missione di uccidersi reciprocamente, nella serie Prime Video - dal 2 febbraio tutta disponibile sul servizio streaming - vengono reclutati parallelamente e conoscono quindi la doppia identità dell'altro. O meglio, sanno quello che decidono di raccontarsi man mano. Assistiamo così ad un ingaggio sui generis attraverso un'e-mail, una macchina misteriosa e un po' futuristica, e il loro arrivo nella casa che dovranno abitare da sposati. C'è imbarazzo, lunghi silenzi, sguardi perplessi: non è facile abituarsi alla convivenza con un estraneo dovendo anche fare subito click e sembrare una coppia felicemente innamorata. Del resto, ci viene fatto capire ben presto che entrambi sono due persone asociali anche se allo stesso tempo hanno accettato questo incarico principalmente perché iniziavano a soffrire la solitudine.

Missione dopo missione

Mr. & Mrs. Smith: Maya Erskine in una foto della serie

Altra differenza sostanziale col film del 2005 in Mr. & Mrs. Smith è che non sono due diverse agenzie nemiche fra loro ad aver ingaggiato i due protagonisti ma la stessa misteriosa divisione. Assistiamo quindi alla timida nascita e alla complicata evoluzione del rapporto insieme ai personaggi, come se ci prendessero per mano e accompagnassero nel loro viaggio di coppia improbabile e anomala, in modo cronologico, e non attraverso dei flashback come nel film. Forse sarà questo, ma risulta tutto con meno mordente del previsto compresa la chimica tra i due protagonisti: è fisiologico come nella realtà fatichi a intravedersi ma avrebbero dovuto mettere più ritmo, passione e trasporto nella storia, che diventa così una sorta di spionaggio realistico. Ogni episodio corrisponde ad una missione che però non diventa "il caso della settimana" da procedurale generalista, bensì un vero e proprio specchio dell'evoluzione nel rapporto tra i due. Questo permette anche la presenza di alcune guest star di pregio che lasceranno a bocca aperta il pubblico per come appaiano anche per pochi secondi, ma non vi sveliamo i loro nomi per non rovinarvi la sorpresa e lo stupore.

The Americans, 40 anni dopo

Mr. & Mrs. Smith: Maya Erskine, Donald Glover in una foto

In un certo senso si tratta di un sequel ideale di The Americans: le due spie invischiate in un matrimonio combinato interpretate da Matthew Rhys e Keri Russell conoscevano la doppia identità e il doppio ruolo dell'altro e provavano a far funzionare un matrimonio basato in fondo su bugie e segreti. Anche se in questo caso non siamo nella periferia americana durante la Guerra Fredda, bensì in una bella casa a Manhattan nel 2024, con vestiti costosi e una vita apparentemente da sogno: la copertura perfetta. Spionaggio o matrimonio, qual è il pericolo più grande? Questo sembra chiedersi e chiedere agli spettatori la serie Prime Video. Donald Glover e Maya Erskine convincono solo in parte, anche a causa della partenza in sordina della trama e dei suoi sviluppi, almeno dai tre episodi che abbiamo potuto vedere in preview. Ci sono però alcuni assist che fanno ben sperare per le puntate successive, dove potremmo entrare nel cuore dell'azione, e quindi non ci sentiamo di bocciarla. Non riusciamo però a non chiederci come sarebbe stata l'altra versione, ossia quella pensata e ordinata inizialmente, proprio per i suoi intenti creativi e produttivi.