Mr. & Mrs. Smith: la serie arriverà nel 2024 su Prime Video

Amazon Studios, condividendo una foto ufficiale inedita, ha annunciato che la serie Mr. & Mrs. Smith debutterà all'inizio del 2024.

Il nuovo progetto sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 paesi e territori nel mondo, aggiungendosi al già ricco catalogo di proposte originali offerto dal servizio in streaming.

I dettagli del progetto

La serie Mr. & Mrs. Smith, sviluppata dai co-creatori ed executive producer Donald Glover (Swarm, Atlanta) e Francesca Sloane (Atlanta, Fargo), la serie è una rivisitazione del film di New Regency del 2005 e vede protagonisti Glover nei panni di John Smith e Maya Erskine (PEN15) nel ruolo di Jane Smith.

Mr. & Mrs. Smith: una foto della serie

La sinossi

Vi presentiamo gli Smith: due estranei, John e Jane, che hanno abbandonato le loro vere identità per diventare partner - nello spionaggio e in matrimonio. Abbinati da una misteriosa agenzia, ogni episodio li segue in una nuova missione e in una nuova tappa della loro relazione. Quando però i nodi iniziano a venire al pettine dovranno lottare per rimanere insieme, perché in questo matrimonio il divorzio non è un'opzione.