Mr. & Mrs. Smith: una star di Anora si aggiunge al cast della seconda stagione

Il cast delle seconda stagione di Mr. and Mrs. Smith si arricchisce di una nuova giovane star. Mark Eydelshteyn è stato scritturato per la seconda stagione della serie Amazon Prime Video, secondo quanto riportato da Variety.

Eydelshteyn è il primo membro confermato del cast della nuova stagione e sarà il nuovo Mr. Smith. Mr. Donald Glover e Maya Erskine, che avevano recitato nella prima stagione nei ruoli principali, non torneranno nello show. Glover rimane a bordo come produttore esecutivo e co-creatore della serie.

Eydelshteyn ha recentemente recitato nel film Anora di Sean Baker, acclamato dalla critica e vincitore della Palma d'Oro al Festival di Cannes 2024. Ha partecipato anche a film come The Land of Sasha e nella serie televisiva russa Monastery.

I dettagli della serie Prime Video

Mr. & Mrs. Smith è una rivisitazione dell'omonimo film del 2005 con Brad Pitt e Angelina Jolie. Nella prima stagione di Mr. & Mrs. Smith, due solitari sconosciuti vengono reclutati da una misteriosa agenzia di spionaggio, che promette loro una vita di avventure straordinarie, ricchezza, viaggi e una casa da sogno a Manhattan. La grande sorpresa? I due sono costretti a sposarsi e vivere sotto nuove identità come John e Jane Smith. Ora marito e moglie, affrontano insieme missioni sempre più pericolose, mentre la loro relazione attraversa diverse fasi, dalle difficoltà iniziali ai progressi sorprendenti. La loro storia segreta si complica ulteriormente quando iniziano a sviluppare veri sentimenti l'uno per l'altra. Ma la domanda resta: cosa è più pericoloso, vivere nel mondo dello spionaggio o mantenere un matrimonio sotto copertura? Ogni settimana, una nuova missione e una nuova prova per la loro complessa relazione.

Anora: Mark Eydelshteyn e Mikey Madison in una scena

Glover ha co-creato Mr. and Mrs. Smith con Francesca Sloane, quest'ultima tornerà nel ruolo di produttrice esecutiva e showrunner nella seconda stagione. Mr. e Mrs. Smith è stata accolta positivamente dalla critica e dal pubblico al momento della sua uscita nel febbraio 2024. La serie ha ricevuto 16 nomination agli Emmy per la sua prima stagione, tra cui quelle per la miglior serie drammatica, il miglior attore in un film drammatico (Glover) e la miglior attrice in un film drammatico (Erskine). Alla fine ha vinto due Emmy, uno per il miglior coordinamento degli stunt in un film drammatico.