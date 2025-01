Movieplayer Awards 2025: ultimi giorni per votare i film e le serie TV dell'anno

Slitta l'annuncio delle nomination agli Oscar 2025 per via degli incendi che hanno devastato Los Angeles e anche i Movieplayer Awards si adeguano. Abbiamo deciso di prolungare di qualche giorno la scadenza per permettere ai lettori di partecipare alla 'stagione dei premi' votando i loro titoli preferiti al cinema e in tv scegliendo in una rosa di titoli selezionata dalla redazione.

La scadenza delle votazioni slitta a domenica 19 gennaio. Fino ad allora avete tempo per eleggere i film e le serie tv che più vi hanno colpito, entusiasmato o fatto sognare votando tra le categorie proposte.

Naturalmente non è obbligatorio esprimere la propria preferenza per tutte le categorie, potete concentrarvi solo su alcune tra quelle elencate. Le uniche categorie per le quali è obbligatorio esprimere la propria preferenza sono quelle per il Miglior Film e per la Miglior Serie TV. Le votazioni proseguono fino al 19 gennaio . I vincitori saranno resi lunedì 20 gennaio.

Cate Blanchett in una scena di Disclaimer - La vita perfetta

Tutte le nomination di quest'anno

FILM

Miglior Film

Civil War

Dune - Parte Due

Il robot selvaggio

Il ragazzo e l'airone

La zona d'interesse

Challengers

Anora

Deadpool & Wolverine

Perfect Days

Povere Creature!

Wicked

The Substance

Film più attesi del 2025

Superman

Biancaneve

A Complete Unknown

Karate Kid: Legends

Lilo & Stitch

Dragon Trainer

Avatar: Fire and Ash

Jurassic World: Rebirth

The Fantastic Four: First Steps

Bridget Jones: Un amore di ragazzo

Mission Impossible: The Final Reckoning

28 anni dopo

F1

Miglior Film Italiano

Parthenope

Il ragazzo dai pantaloni rosa

Vermiglio

Un altro ferragosto

Io e il Secco

Il tempo che ci vuole

Confidenza

Un mondo a parte

Familia

Finalmente l'alba

Hey Joe

Il treno dei bambini

Migliori esordi alla regia

Gloria!

Animali randagi

Roma Blues

Troppo Azzurro

Io e il Secco

Zamora

Bellissimi e invisibili

Reality

Tatami

I saw the tv glow!

Past Lives

Hit Man

Flow

The Holdovers

Saturday Night

The Apprentice

Look Back

Miglior Film Animazione

Flow

Il robot selvaggio

Il ragazzo e l'airone

Il mio amico robot

Inside Out 2

Linda e il pollo

Miglior Commedia

Hit Man

Anora

Tutti tranne te

Saturday Night

Fly me to the Moon

Wolfs

Miglior Film Azione/Avventura/Thriller

Trap

Furiosa

Il Gladiatore II

Deadpool & Wolverine

Twisters

The Fall Guy

Miglior Film Sci-Fi/Fantasy

Dune - Parte Due

Alien: Romulus

Beetlejuice Beetlejuice

A Quiet Place - Giorno 1

Wicked

Spaceman

Miglior Film Horror

Longlegs

Terrifier 3

The Watchers

Omen - L'origine del presagio

Abigail

Smile 2

Miglior Regista

Paolo Sorrentino per Parthenope

Luca Guadagnino per Challengers

Sean Baker per Anora

Alex Garland per Civil War

Celine Song per Past Lives

Wim Wenders per Perfect Days

Migliore Sceneggiatura

The Substance

Past Lives

Civil War

Anora

Estranei

The Holdovers

Migliore Attore Protagonista

Sebastian Stan per The Apprentice

Ralph Fiennes per Conclave

Paul Giamatti per The Holdovers

Kōji Yakusho per Perfect Days

Francesco Gheghi per Familia

Glen Powell per Hit man e Tutti tranne te

Migliore Attrice Protagonista

Mikey Madison per Anora

Demi Moore per The Substance

Celeste Dalla Porta per Parthenope

Kristen Dunst per Civil War

Cynthia Erivo per Wicked

Emma Stone per Povere Creature!

Miglior Attore Non Protagonista

Jeremy Strong per The Apprentice

Silvio Orlando per Parthenope

Jesse Plemons per Civil War e Kinds of Kindness

Denzel Washington per Il gladiatore 2

Mark Ruffalo per Povere Creature!

Josh O'Connor per Challengers

Miglior Attrice Non Protagonista

Cailey Spaney per Civil War

Margaret Qualley per The Substance

Zendaya per Dune - Parte 2

Adria Arjona per Hit Man

Maria Bakalova per The Apprentice

Barbara Ronchi per Io e il Secco e Familia

Migliore Colonna Sonora

Dune - Parte Due

Challengers

Wicked

Longlegs

The Holdovers

The Substance

Miglior realizzazione tecnica

Dune - Parte 2

Wicked

Povere Creature!

Civil War

La zona di interesse

Il gladiatore 2

SERIE TV

Migliore Nuova Serie TV dell'anno

Hanno ucciso l'uomo ragno - La leggendaria storia degli 883

Shōgun

Disclaimer

Monsters

Ripley

Mr. & Mrs. Smith

True Detective: Night Country

Sugar

The Penguin

Kaos

Dostoevskij

Baby Reindeer

La Nuova Serie più Attesa del 2025

Daredevil: Born Again

Blade Runner 2099

Il Gattopardo

Alien: Pianeta Terra

Young Sherlock

A Knight of the Seven Kingdoms

Dexter: Resurrection

The Madison

M. Il figlio del secolo

Welcome to Derry

L'arte della gioia

Noir

Migliore Serie Commedia

Abbott Elementary 3

The Bear 3

Hacks 1-2

Nobody Wants This

Only Murders in the Building 4

A Man on the Inside

Migliore Serie Sci-fi/Fantasy

Star Wars: Skeleton Crew

Fallout

Agatha All Along

The Boys 4

From 3

House of the Dragon 2

Miglior Serie Crime/Thriller

The Diplomat 2

Slow Horses 4

Squid Game 2

Il giorno dello sciacallo

The Penguin

Presunto innocente

Miglior Serie Teen

Heartstopper 3

Outer Banks 4

Young Royals 3

Mare fuori 4

Skam italia 6

Prisma 2

Miglior Serie Animata

La leggenda di Vox Machina 3

Jurassic World: Teoria del caos

Hazbin Hotel

Arcane 2

X-Men '97

Batman: Caped Crusader

Miglior Serie Anime

Kaiju n.8

Jujutsu Kaisen 2

Il monologo della speziale

Frieren

DanDaDan

Ranma ½

Miglior Miniserie/Serie Antologica

Baby Reindeer

Disclaimer

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Ripley

True Detective: Night Country

Eric

Miglior Serie/Fiction Italiana

L'amica geniale 4

Hanno ucciso l'uomo ragno - La leggendaria storia degli 883

Brennero

Mare fuori 4

Dostoevskij

Call My Agent - Italia 2

The Bad Guy 2

Citadel: Diana

Antonia

Prisma 2

Qui non è Hollywood

Skam Italia 6

Migliore Attore in una serie tv drammatica

Colin Farrell - The Penguin

Donald Glover - Mr. & Mrs. Smith

Eddie Redmayne - Il giorno dello sciacallo

Gary Oldman - Slow Horses 4

Hiroyuki Sanada - Shōgun

Jake Gyllenhaal - Presunto innocente

Migliore Attrice in una serie tv drammatica

Anna Sawai - Shōgun

Emma D'Arcy - House of the Dragon 2

Keira Knightley - Black Doves

Keri Russell - The Diplomat 2

Cristin Milioti - The Penguin

Maya Erskine - Mr. & Mrs. Smith

Miglior Attore in una serie tv commedia

Adam Brody - Nobody Wants This

Jason Segel - Shrinking 2

Jeremy Allen White - The Bear 3

Ted Danson - A Man on the Inside

Steve Martin & Martin Short - Only Murders in the Building 4

Elia Nuzzolo & Matteo Oscar Giuggioli - Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883

Miglior Attrice per una serie tv commedia

Ayo Edebiri - The Bear 3

Jean Smart - Hacks

Kathyn Hahn - Agatha All Along

Kristen Bell - Nobody Wants This

Quinta Brunson - Abbott Elementary 3

Selena Gomez - Only Murders in the Building 4

Migliore Attore in una Miniserie/Serie Antologica

Andrew Scott - Ripley

Cooper Koch & Nicholas Chavez - Monsters: La storia d Lyle ed Erik Menendez

Kevin Kline - Disclaimer

Filippo Timi - Dostoevskij

Richard Gadd - Baby Reindeer

Tom Hollander - Feud: Capote vs the Swans

Miglior Attrice in una Miniserie/Serie Antologica

Cate Blanchett - Disclaimer

Jodie Foster - True Detective: Night Country

Kate Winslet - The Regime

Naomi Watts - Feud: Capote vs The Swans

Sofia Vergara - Griselda

Giulia Perulli - Qui non è Hollywood

Migliore Attore Non Protagonista in una serie tv

Ebon Moss-Bachrach - The Bear 3

Harrison Ford - Shrinking 2

Jack Lowden - Slow Horses 4

Javier Bardem - Monsters: La storia d Lyle ed Erik Menendez

Tadanobu Asano - Shōgun

Fabrizio Gifuni - L'amica geniale 4

Miglior Attrice Non Protagonista in una serie tv