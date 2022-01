Movieplayer Awards 2022: trionfano Dune e Squid Game

Anche quest'anno una grande partecipazione ai Movieplayer Awards ha creato tantissime sorprese nei vincitori della nostra testata, andando a premiare prodotti profondamente diversi ma molto vari, segno di una stagione davvero ricca di buon cinema. Tra i premiati Dune, che ha ottenuto i premi più pesanti, e Squid Game, quasi asso pigliatutto in materia di serialità televisiva.

Il vero vincitore dell'anno è, probabilmente, Dune, il film di Denis Villeneuve nominato a tre Golden Globes e uno dei titoli che dirà la sua ai prossimi Academy Awards 2022. Oltre al premio per il Miglior Film, Denis Villeneuve si porta a casa quello per il Miglior Regista, ma ne esce vittorioso anche nella categoria Miglior Contributo Tecnico, battendo i giganti della Marvel, e in quella del Miglior Film Sci-Fi/Fantasy. Un altro dei vincitori dell'anno è stato senz'altro Diabolik dei Manetti Bros, che si porta a casa tre premi, quello per il Miglior Film Italiano, quello per la Migliore Colonna Sonora e quello per il Migliore Attore Non Protagonista, Valerio Mastandrea.

Diabolik: Luca Marinelli in una sequenza

Spazio anche a un paio di titoli che hanno fatto furore nella scorsa annata dei premi, ma arrivati tardi qui in Italia: il Migliore Attore Protagonista è, infatti, Anthony Hopkins grazie alla sua magistrale performance in The Father - Nulla è come sembra; la Migliore Attrice dell'anno è Frances McDormand, già pluripremiata grazie alla sua prova in Nomadland. "Solo" un premio, infine, per È stata la mano di Dio, che trionfa nella Miglior Sceneggiatura, ex-aequo con The Last Duel.

Una scena di Squid Game

Nel reparto televisivo, a dominare è Squid Game, la serie Netflix che è diventata un cult in pochissime settimane in giro per il mondo: Miglior Serie Tv dell'anno, Miglior Nuova Serie TV, Miglior Attore in una serie tv drammatica (Lee Jung-Jae), Miglior Attore Non Protagonista in una serie tv drammatica (Oh Yeung-Su) e Miglior Attrice Non Protagonista in una serie tv drammatica (Jung Ho-Yeon). Enorme successo anche per Sex Education, che si porta a casa il premio per la Miglior Serie Comedy e la Miglior Serie Teen. Strappare lungo i bordi, l'amatissimo show di Zerocalcare, torna a casa con due statuette virtuali, quella per la Miglior Serie Animata e per la Miglior Serie Italiana.

Ma ecco tutti i vincitori dei Movieplayer Awards 2022: