Moulin Rouge!: "Tra Nicole Kidman e Heath Ledger c'era grande alchimia al provino"

Baz Luhrmann, regista di Moulin Rouge!, ha ricordato la bella alchimia che si era creata tra Nicole Kidman e Heath Ledger all'epoca del provino per i ruoli di Satine e Christian, quest'ultimo assegnato poi ad Ewan McGregor.

Moulin Rouge: Nicole Kidman in una scena del film

Esattamente 20 anni sono trascorsi da quando Moulin Rouge veniva presentato per la prima volta al Festival di Cannes. Il film diretto da Baz Luhrmann ha conquistato pubblico e critica, cambiando il panorama dei musical cinematografici, ed ha ottenuto ben otto nomination agli Oscar, vincendo le statuette per Miglior scenografia e Miglior costumi. Una storia d'amore senza tempo che ha visto protagonisti Nicole Kidman ed Ewan McGregor. Non tutti sanno però che al posto dell'attore britannico ci sarebbe potuto essere Heath Ledger, scomparso nel 2008 a soli 27 anni. A raccontarlo è stato direttamente Luhrmann in una recente intervista. Il regista ha quindi ricordato la bellissima audizione tra Nicole Kidman (Satine) e il compianto Heath Ledger, il quale si era quasi assicurato il ruolo di Christian.

Brokeback Mountain: un'immagine di Heath Ledger

"Un giovane Heath Ledger era pronto per il ruolo e all'epoca pensai che forse il personaggio potesse anche essere molto giovane", ha detto Lurhmann a News.com.au, aggiungendo: "Vederli lavorare insieme è stato davvero bello". Alla fine, l'età di Ledger ha rappresentato un ostacolo troppo grande e l'attore australiano non è stato scelto per la parte. Aveva infatti solo 21 anni al momento del provino, mentre Kidman ne aveva 33. Luhrmann pensava che la differenza di età tra i due protagonisti fosse troppo ampia, quindi la parte è andata a Ewan McGregor, che di anni ne aveva 30. A questo punto, la speranza dei tanti fan di Ledger e di tutti coloro che hanno amato Moulin Rouge! non può che essere quella di riuscire a vedere, prima o poi, il nastro dell'audizione. Nel frattempo, non si può far altro che volare con la fantasia e immaginare Ledger mentre canta Elephant Love Medley e gli altri brani contenuti nell'acclamata colonna sonora del film.

Jake Gyllenhaal ed Heath Ledger ne I segreti di Brokeback Mountain

Ricordiamo che per il ruolo di Christian era stato provinato anche Jake Gyllenhaal, divenuto poi uno dei migliori amici di Heath Ledger, con il quale ha condiviso il set de I segreti di Brokeback Mountain. "Eravamo Ewan, Heath e io", ha rivelato Gyllenhaal a GQ del 2018, aggiungendo: "Abbiamo fatto un provino con molte attrici diverse, è stato un processo lungo. Ma non ho mai incontrato Heath, ho solo sentito parlare di lui". Per quanto riguarda il rapporto con Baz Luhrmann, Ledger rifiutò di recitare in un altro suo film, Australia, per accettare invece il ruolo di Joker ne Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan.