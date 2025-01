Nicole Kidman ed Ewan McGregor: la reunion di Moulin Rouge a oltre 20 anni dall'uscita del film

I Golden Globes 2025 hanno regalato una reunion di Moulin Rouge durante le tradizionali interviste effettuate sul red carpet.

Il film di Baz Luhrmann è arrivato nelle sale cinematografiche nel 2001 e, dopo 24 anni, gli interpreti di Satine e Christian sono ancora in ottimi rapporti, come dimostrato dalle interazioni avvenute nelle ultime ore.

La reunion di Moulin Rouge

Ewan McGregor e sua moglie Mary Elizabeth Winstead stavano rilasciando un'intervista a Entertainment Tonight quando è arrivata Nicole Kidman.

La reporter Rachel Smith ha così esclamato entusiasta: "Stiamo avendo una reunion di Moulin Rouge!".

L'attrice australiana ha ricordato che lei e il collega non sono legati solo grazie al musical che ha già compiuto 20 anni. Nicole ha infatti dichiarato: "Riguarda anche Babygirl perché sua figlia nel film interpreta mia figlia. Tutto è davvero strano ed è un mondo davvero piccolo, non trovate?".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Kidman aveva conquistato un Golden Globe proprio grazie a Moulin Rouge, film che aveva fatto ottenere una nomination anche a McGregor che, tuttavia, è stato sconfitto da Gene Hackman, star di The Royal Tenenbaums.

Il coinvolgimento della figlia di Ewan in Babygirl

In Babygirl, diretto da Halina Reijn, la figlia dell'attore, Esther McGregor, ha la parte di Isabel, figlia della coppia composta dai personaggi interpretati da Kidman e Antonio Banderas.

Nicole, nel film che le ha regalato il premio come Miglior Attrice alla Mostra del Cinema di Venezia e una nomination ai Golden Globes, ha la parte di un CEO che mette a rischio la sua carriera, e la sua famiglia, iniziando una relazione extraconiugale con uno stagista, interpretato da Harris Dickinson.

La figlia di Ewan appare in diverse scene in cui interagisce anche con il ragazzo, senza sapere del suo legame con la madre.