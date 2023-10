Roma 2023: Anne Hathaway e Thomasin McKenzie nel trailer dell'oscuro thriller Eileen

L'ambigua relazione tra Anne Hathaway e Thomasin McKenzie al centro del trailer di Eileen, morboso thriller che verrà presentato alla Festa del Cinema di Roma, al via oggi, nella sezione non competitiva Grand Public.

Il trailer rivela il tono cupo del film e l'ambientazione degli anni '60, anticipando una trama allo stesso tempo seducente e violenta.

Diretto da William Oldroyd, Eileen è basato sul libro omonimo dell'autrice Ottessa Moshfegh. La storia racconta come la vita di una giovane impiegata in un carcere costretta a occuparsi del padre alcolista (Thomasin McKenzie) prende una piega oscura dopo che l'affascinante Rebecca (Anne Hathaway) inizia a lavorare nella stessa prigione come psicologa.

La sinossi di Eileen

Una coppia fa l'amore in un'automobile, di notte, sotto la pioggia. Da un'altra auto, qualcuno li osserva: è Eileen, una giovane donna che divide la sua vita tra un padre violento e alcolista e il carcere nel quale lavora come impiegata. Timida, dimessa, quasi invisibile, è tenuta a distanza anche dalle colleghe. Finché un giorno non arriva al carcere la nuova psicologa, Rebecca, bionda, elegante, disinvolta, che prende in simpatia Eileen. Ambientato a Boston negli anni '60, un film sulle ossessioni femminili, una storia di attrazione fatale e di liberazione agognata che volge al noir, percorsa dai sogni repentini e dalle fantasie della protagonista Thomasin McKenzie. La bionda dark lady che la trascina nell'intrigo è l'irresistibile Anne Hathaway, mentre la sceneggiatura è di Ottessa Moshfegh, dal suo romanzo.