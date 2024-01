Mothers' Instinct: nel trailer Jessica Chastain e Anne Hathaway sono migliori amiche

Neon ha diffuso in streaming il trailer di Mothers' Instinct, film con protagoniste Jessica Chastain e Anne Hathaway nel ruolo di migliori amiche e tratto dal romanzo di Barbara Abel.

"Ambientato nei primi anni '60, la storia segue le migliori amiche e vicine di casa Alice (Chastain) e Celine (Hathaway), che vivono un idilliaco stile di vita tradizionale con prati curati, mariti di successo e figli della stessa età. La perfetta armonia delle loro vite viene improvvisamente sconvolta da un tragico incidente. Il senso di colpa, il sospetto e la paranoia si combinano per sciogliere il legame tra loro e inizia una battaglia psicologica, quando l'istinto materno rivela il suo lato più oscuro".

Il romanzo era già stato portato sul grande schermo nel 2018 nell'adattamento realizzato in Belgio intitolato Doppio Sospetto, con protagoniste Veerle Baetens e Anne Coesens. Il film vinse il Chicago Film Festival e dio aggiudicò 9 Magritte Awards, uno dei più prestigiosi premi del cinema belga.

Inizialmente, il regista del film belga, Olivier Masset-Depasse, avrebbe dovuto dirigere anche questo remake americano, ma alla fine gli subentrò Benoît Delhomme.

Dopo aver lavorato come direttore della fotografia in film come L'amante di Lady Chatterley e La Spia - A Most Wanted Man, Delhomme è al suo esordio da regista. La sceneggiatura è stata scritta da Sarah Conradt, che aveva già lavorato a due episodi di 50 States of Fright.