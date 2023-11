Memory: Jessica Chastain e Peter Sarsgaard nello struggente trailer del film di Michel Franco

Ketchup Entertainment ha diffuso il trailer di Memory, il nuovo film diretto da Michel Franco, presentato già in concorso all'80esima Mostra del Cinema di Venezia. Memory vede come protagonisti Jessica Chastain nei panni di Sylvia e Peter Sarsgaard in quelli di Saul, due anime perdute che fanno i conti con il loro passato a New York City.

Memory

La sinossi del film recita: "Sylvia è un'assistente sociale che conduce una vita semplice e strutturata. La sua vita cambia quando Saul la segue al ritorno da una riunione scolastica. Il loro incontro a sorpresa avrà un profondo impatto su entrambi che cercheranno di chiudere i conti con il passato".

Oltre a Chastain e Sarsgaard il cast di Memory include: Elsie Fisher, Merritt Wever, Jessica Harper, Brooke Timber e Josh Charles. Franco ha prodotto il film insieme a Eréndira Núñez Larios, Alex Orlovsky e Duncan Montgomery.

Per Michel Franco Memory è il secondo progetto ambientato negli Stati Uniti dopo Chronic, del 2015, e segna la quinta collaborazione tra il regista e il direttore della fotografia Yves Cape. Inoltre Chastain e il regista terneranno a collaborare nella pellicola indipendente Dreams che include anche Rupert Friend nel cast.