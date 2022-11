Mostro diventa una serie antologica, Netflix sotto accusa: "Tratta i serial killer come gli Avengers"

Netflix di nuovo al centro delle polemiche dopo l'annuncio della trasformazione di Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer in una serie antologica. tra le acccuse dei detrattori ci sarebbe quella di "trattare i serial killer come se fossero gli Avengers".

Netflix ha annunciato che la sua serie Mostro, incentrata su Jeffrey Dahmer, tornerà per altre due stagioni che approfondiranno le vite e i crimini di altri famigerati serial killer. Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer, uscita il 21 settembre, si concentrava sui crimini del Mostro di Milwaukee, colpevole di aver ucciso 17 uomini e ragazzi prevalentemente neri tra il 1978 e il 1991.

Dahmer: Evan Peters in un'immagine della serie

Interpretata da Evan Peters e creata da Ryan Murphy e Ian Brennan, la serie di 10 episodi si è rivelata un grande successo per Netflix, attualmente è il secondo programma televisivo in lingua inglese più visto dello streamer dopo Stranger Things. Ma non sono mancate le polemiche sollevate dalle famiglie delle vittime del mostro, visto che la serie tocca ferite ancora aperte.

Ryan Murphy ha respinto le accuse diffuse spiegando durante un'intervista al New York Times dia ver realizzato realizzato la serie perché la storia "esamina quanto sia facile farla franca grazie al privilegio di essere bianco. lo sceneggiatore ha, inoltre, spiegato di aver fatto tre anni di ricerche prima di occuparsi della materia: "È qualcosa che abbiamo studiato per molto tempo. E non una sola persona ci ha ris_posto in quella fase. Quindi abbiamo fatto molto, molto affidamento sul nostro incredibile gruppo di ricercatori che... non so nemmeno come abbiano trovato molte di queste informazioni_".

E mentre le famiglie delle vittime negano di essere state contattate prima dell'uscita della serie, Netflix annuncia altre due stagioni gettando nuova benzina sul fuoco.

L'annuncio ha suscitato rapidamente accese reazioni sui social media, con molti spettatori che condannano la "commercializzazione di assassini" in nome dell'intrattenimento.

C'è chi arriva ad accusare Netflix di voler realizzare un "serial killer cinematic universe" trattando gli assassini alla stregua degli Avengers. Questa decisione avrebbe perciò riportato lo streamer indietro di anni.