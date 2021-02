Mortal Kombat: Johnny Cage non è nel trailer, ma diventa trend grazie ai fan delusi

L'assenza di Johnny Cage dal trailer del reboot di Mortal Kombat diffuso ieri ha mandato in agitazione i fan del personaggio che si sono riversati sui social per commentare facendo diventare Cage trending topic in poco tempo.

Mortal Kombat: un'immagine tratta dal film

Il trailer di Mortal Kombat sembrerebbe confermare che Johnny Cage non sarà uno dei personaggi inclusi nel film ispirato al popolare videogame che invece anticipa la presenza di tante popolari creature di quell'universo inclusi Sub-Zero, Scorpion e Sonya Blade.

Johnny Cage, basato sulla star Jean-Claude Van Damme, era uno dei lottatori originali inclusi nella prima versione dell'arcade game Mortal Kombat insieme a Raiden e Kano ed è stato è protagonista del film del 1995, Mortal Kombat.

L'assenza di Johnny Cage dal trailer non è stata presa bene dai fan, soprattutto perché tutti gli altri personaggi di spicco del primo videogioco sono presenti nel reboot. Così, dopo l'uscita del trailer, i fan si sono riversati su Twitter per esprimere la loro delusione per l'esclusione di Cage, facendo diventare il personaggio di tendenza. "Johnny Cage è un personaggio essenziale di Mortal Kombat, quindi dove si trova in questo film?" ha scritto un fan. Persino il wrestler professionista The Miz è intervenuto nella conversazione dopo che diverse persone lo hanno identificato come interprete ideale di Cage, incoraggiando la Warner Bros. a "parlare con il suo agente"_. Ecco le reazioni degli utenti:

A quanto trapelato dalla sinossi di Mortal Kombat, il protagonista del film sarà un personaggio di nome Cole Young, interpretato dall'esperto di arti marziali Lewis Tan, interprete di Wu Assassins e Into the Badlands. L'introduzione di un nuovo personaggio potrebbe permettere una nuova prospettiva nella storia per i nuovi fan.

La data di uscita di Mortal Kombat è fissata per il 16 aprile 2021 nei cinema e, in contemporanea, su HBO Max.