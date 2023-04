Mortal Kombat 2: il produttore conferma location e data di inizio delle riprese

Sembra ormai tutto pronto per la realizzazione di Mortal Kombat 2, sequel del film del 2021 ispirato a uno dei franchise videoludici più celebri di sempre.

L'annuncio del sequel di Mortal Kombat era arrivato nel 2022 e adesso abbiamo finalmente un aggiornamento sulle riprese del nuovo film. Attraverso un post su Twitter, infatti, il produttore Todd Garner ha confermato che le riprese di Mortal Kombat 2 si terranno da giugno a settembre in Australia. Date queste tempistiche il film potrebbe arrivare al cinema non prima del 2024.

Todd si è limitato a condividere una notizia già postata in precedenza sui social, scrivendo: "Mi stavo chiedendo perché avessi un appartamento in Australia".

Arrivato nelle sale nel 2021, complice anche i rimandi dovuti alla pandemia, Mortal Kombat ha guadagnato 42 milioni di dollari negli Stati Uniti e 83 milioni in tutto il mondo. Protagonista del film è il lottatore di MMA Cole Young, abituato a combattere per soldi, completamente all'oscuro delle sue origini e del motivo per cui l'Imperatore del Mondo Esterno Shang Tsung abbia inviato il suo miglior guerriero, Sub-Zero, a dargli la caccia.

Nel film sono comparsi personaggi storici del franchise videoludico come Liu Kang, Kung Lao, Kano, Scorpion, Raiden e molti altri, oltre a portare in scena le Fatality, ovvero le uccisioni più brutali tanto apprezzate dai fan di Mortal Kombat.

Il cast di Mortal Kombat è composto da Ludi Lin nella parte di Liu Kang, Mehcad Brooks che interpreta Jax, Jessica McNamee nella parte di Sonya Blade, Hiroyuki Sanada nel ruolo di Scorpion, Josh Lawson in quello di Kano, Tadanobu Asano nei panni di Raiden, Joe Taslim èSub-Zero, Chin Han è Shang Tsung, Sisi Stringer nei panni di Mileena, naturalmente oltre a Lewis Tan.