Mortal Kombat 2: il sequel è ufficialmente in fase di sviluppo

Mortal Kombat 2 è ufficialmente in fase di sviluppo per conto di Warner Bros e a scrivere la sceneggiatura sarà Jeremy Slater, recentemente autore della serie Moon Knight.

Il primo capitolo delle avventure ispirate ai videogiochi ha guadagnato 42 milioni di dollari negli Stati Uniti e 83 milioni in tutto il mondo.

Il regista Simon McQuoid aveva firmato la regia del film Mortal Kombat e dichiarato che sarebbe stato interessato a espandere la storia con un secondo capitolo. Il filmmaker aveva dichiarato: "Nessuno di noi usa la parola che inizia con S. Non ne abbiamo mai parlato perché volevamo mettere tutta la nostra energia in questo film. Detto questo, se i fan vogliono un altro capitolo non è qualcosa che possiamo decidere noi, lo faranno loro".

Per ora non è stato svelato se McQuoid ritornerà dietro la macchina da presa e la produzione non ha svelato ulteriori dettagli riguardanti il cast e il team al lavoro.

Jeremy Slater sta attualmente lavorando come sceneggiatore e regista di Thread per la Sony e ha firmato lo script di Uproising, direttpo da Travis Knight.

Questa la sinossi ufficiale di Mortal Kombat: Il lottatore di MMA Cole Young, abituato a combattere per soldi, è all'oscuro delle sue origini e del motivo per cui l'Imperatore del Mondo Esterno Shang Tsung abbia inviato il suo miglior guerriero, Sub-Zero,a dargli la caccia. Temendo per l'incolumità della sua famiglia, Cole va in cerca di Sonya Blade guidato da Jax, Maggiore delle Forze Speciali che possiede lo stesso marchio a forma di drago che Cole ha fin dalla nascita. Ben presto, Cole si ritrova nel tempo di Lord Raiden, antica divinità protettrice della Terra (Earthrealm) che garantisce l'accesso al santuario a coloro che posseggono il marchio. Qui Cole viene addestrato dagli esperti guerrieri Liu Kang, Kung Lao e dal mercenario Kano mentre si prepara a combattere a fianco dei campioni della Terra contro i nemici del Mondo Esterno in una battaglia per l'Universo. Riuscirà Cole a impegnarsi a fondo tanto da sbloccare i suoi arcani - l'immenso potere celato nella la sua anima - in tempo per salvare non solo la sua famiglia, ma per arginare il Mondo Esterno una volta per tutte?

Il cast di Mortal Kombat è composto da Ludi Lin nella parte di Liu Kang, Mehcad Brooks che interpreta Jax, Jessica McNamee nella parte di Sonya Blade, Hiroyuki Sanada nel ruolo di Scorpion, Josh Lawson in quello di Kano, Tadanobu Asano nei panni di Raiden, Joe Taslim èSub-Zero, Chin Han è Shang Tsung, Sisi Stringer nei panni di Mileena, naturalmente oltre a Lewis Tan.