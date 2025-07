Mortal Kombat, il produttore guarda già al terzo film: “Abbiamo piani per il futuro del franchise”

Con Mortal Kombat 2 ancora in fase di post-produzione, il produttore Todd Garner anticipa possibili spin-off e un terzo capitolo, con nuovi personaggi e sviluppi narrativi già in cantiere.

Il debutto di Mortal Kombat 2 nelle sale è previsto per ottobre 2025, ma il team produttivo guarda già oltre. Il produttore Todd Garner, coinvolto sin dall'inizio nella nuova saga cinematografica ispirata al celebre videogioco, ha rivelato che esistono già piani strutturati per Mortal Kombat 3, a conferma della volontà di trasformare il progetto in un franchise duraturo.

La pellicola originale, uscita nel 2021, ha ottenuto risultati discreti al botteghino e un'accoglienza mista da parte della critica, registrando un indice di gradimento del 55% su Rotten Tomatoes. Tuttavia, il pubblico ha dimostrato un interesse costante per l'universo cinematografico basato sull'iconico picchiaduro creato da Ed Boon e John Tobias, spingendo la Warner Bros. Pictures a dare luce verde a un sequel.

Garner conferma la volontà di espandere l'universo narrativo

Parlando in un'intervista con FutureBoyWho2, Garner ha sottolineato come il secondo capitolo non rappresenti la fine della corsa, ma piuttosto una tappa intermedia di un percorso più ampio. "Speriamo che questo non sia l'ultimo film. Stiamo ponendo le basi per poter raccontare ancora molte storie", ha dichiarato il produttore.

L'intenzione è quella di mantenere viva la narrazione attraverso sequel e potenziali spin-off. A rafforzare l'idea di un Mortal Kombat 3 in fase di sviluppo, ci sono riferimenti precisi a personaggi iconici già visti sul grande schermo, come Hanzo Hasashi/Scorpion interpretato da Hiroyuki Sanada, e Bi-Han, che si trasformerà in Noob Saibot nel sequel attualmente in lavorazione.

Evoluzioni e nuovi personaggi nel possibile terzo capitolo

Uno degli aspetti centrali della strategia narrativa, secondo Garner, è la progressiva evoluzione dei personaggi. Il produttore ha menzionato in particolare la trasformazione estetica e narrativa di Kano, per il quale i fan attendono da tempo l'introduzione della celebre placca metallica sull'occhio. "Sappiamo che il pubblico lo aspetta: accadrà", ha assicurato.

Mortal Kombat 2, un'immagine di Karl Urban nei panni di Johnny Cage

Inoltre, Garner ha lasciato intendere che il terzo film potrebbe includere nuovi combattenti molto richiesti dagli appassionati. Uno su tutti: Rain, personaggio storico della saga videoludica, noto per il suo stile letale e la padronanza dell'elemento acqua.

Mortal Kombat II è previsto per ottobre 2025

Con la data di uscita fissata al 23 ottobre 2025 negli, Mortal Kombat 2 sarà cruciale per definire il futuro del franchise. Se il film dovesse ottenere buoni risultati, sia al botteghino che nello streaming, si aprirebbero le porte per una vera e propria espansione cinematografica dell'universo di Mortal Kombat.

Garner ha concluso l'intervista ribadendo che ogni progetto futuro dipenderà dalla risposta del pubblico: "Nulla è scritto nella pietra, ma siamo pronti a proseguire".