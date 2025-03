Morgane - Detective geniale 4: chi è il padre del bambino? Le anticipazioni della puntata di stasera su Rai 1

Gli appassionati di Morgane - Detective geniale possono gioire: la quarta stagione della serie francese torna stasera, martedì 18 marzo 2025, in prima serata su Rai 1. Protagonista assoluta è sempre Morgane Alvaro, la detective geniale dai capelli rossi e dal quoziente intellettivo di 160, che si trova a dover affrontare non solo intricati casi polizieschi ma anche una situazione personale complicata.

Dove eravamo rimasti?

Dopo la rivelazione shock alla fine della terza stagione, Morgane (Audrey Fleurot) si ritrova ad affrontare una delle sfide più complesse della sua vita: la sua gravidanza inaspettata. Ma chi è il padre del bambino? Tra Karadec, Timothée e David la risposta è tutt'altro che scontata. Nel frattempo, però, anche le sue straordinarie capacità deduttive saranno messe alla prova in nuovi e intricati casi che faranno da sfondo a questa quarta stagione.

Morgane - Detective geniale 4: le anticipazioni della prima puntata

Una scena di Morgane - Detective geniale

Nel debutto della stagione Morgane cerca di trovare il momento giusto per confessare la sua gravidanza a Timothée e David, ma come sempre il lavoro prende il sopravvento. Un noto scrittore, infatti, viene trovato morto in circostanze sospette e l'unica indiziata sembra essere Marie, una sua ex compagna di cella. La donna però si dichiara innocente. Morgane, convinta della sua buona fede, decide quindi di aiutarla e inizia a scavare tra gli indizi, portando alla luce segreti sepolti da tempo.

Nel frattempo, la sua strada si incrocia nuovamente con quella di Adam Karadec, che sta seguendo un'inchiesta finanziaria legata proprio a questo caso. L'incontro tra i due riaccende vecchi sentimenti mai del tutto sopiti, ma non c'è tempo per le questioni di cuore: il mistero si infittisce e la detective dovrà usare tutta la sua astuzia per trovare la verità. Riuscirà a scagionare Marie e, allo stesso tempo, fare chiarezza sui suoi sentimenti e sulla sua complicata vita personale?

Il cast della nuova stagione e la programmazione completa

Morgane Alvaro

La quarta stagione riporta sullo schermo i volti amati dal pubblico. Oltre a Audrey Fleurot che torna nei panni dell'irriverente e geniale Morgane Alvaro ritroviamo Mehdi Nebbou nel ruolo dell'enigmatico Adam Karadec. Anche i figli di Morgane, Théa e Eliott, interpretati rispettivamente da Cypriane Gardin e Noé Vandevoorde, sono pronti a vivere nuove avventure con la loro madre fuori dagli schemi.

Tra i colleghi della polizia, invece, Bruno Sanches riprende il ruolo di Gilles Vandraud, mentre Marie Denarnaud torna come Céline Hazan. Bérangère McNeese è ancora una volta Daphné Forestier e Kremy Lewin veste i panni di Timothée.

Morgane - Detective geniale 4 è composta da otto episodi, che Rai 1 trasmetterà in quattro prime serate. Ecco il calendario completo: