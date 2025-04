Morgane - Detective geniale 4: stasera su Rai 1 l'atteso finale di stagione

Ultimo appuntamento con Morgane - Detective geniale 4, in onda questa sera, martedì 8 aprile 2025, alle 21.30 su Rai 1. La brillante serie franco-belga con Audrey Fleurot si prepara a salutare il pubblico con gli ultimi due episodi della stagione, tra misteri, colpi di scena e una verità tanto attesa: quella sulla paternità del bambino che Morgane sta per mettere al mondo.

Morgane - Detective geniale 4, alle prese con un caso in diretta social

Morgane - Detective geniale 4

Nel primo episodio della serata, intitolato Mosaico, la gravidanza di Morgane è ormai giunta al nono mese e i sintomi si fanno sempre più faticosi da gestire. Ma nulla sembra poter fermare la sua mente acuta: insieme a Karadec, la detective dai capelli rossi si trova a indagare sull'omicidio di una giovane influencer, uccisa mentre era in diretta social.

Le prime prove puntano su Alma, una ragazza con trisomia 21, ma l'intuizione di Morgane porterà a far luce su segreti insospettabili. Intanto, Thea ha fatto eseguire un test di paternità: il risultato scioglierà finalmente ogni dubbio su chi sia il padre del quarto figlio di Morgane.

L'ultima indagine di Morgane prima del parto

Una scena della serie franco-belga

La quarta stagione si chiude con l'episodio Ultravioletto. Morgane, ufficialmente in congedo di maternità, dovrebbe concedersi un po' di riposo, ma la tentazione di rientrare in azione è irresistibile. Così, decide di intervenire su un nuovo caso: l'omicidio di un medico oculista.

Mentre si avvicina la data del parto, la protagonista usa tutta la sua creatività per restare in contatto con il sospettato e incastrarlo. Non mancano i momenti personali, come l'assenza del suo piccione, che, secondo Daphne, ha semplicemente trovato qualcun altro da aiutare.

Dove vedere la serie

Come sempre Morgane - Detective geniale 4 è visibile su Rai 1 questa sera alle 21.30 e, in contemporanea, anche in streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay. Un finale di stagione da non perdere, tra emozioni, suspense e un pizzico di ironia, marchio di fabbrica della serie.