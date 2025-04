Morgane - Detective geniale 4, anticipazioni della terza puntata stasera su Rai 1: il confronto con Karadec

La quarta stagione di Morgane - Detective geniale entra nel vivo con la terza e penultima puntata, in onda questa sera, martedì 1° aprile, su Rai 1. Due nuovi episodi metteranno alla prova l'intuito di Morgane tra serial killer da incastrare, scomparse misteriose e una notizia che potrebbe cambiare per sempre il rapporto con Karadec.

La trama del primo episodio: un caso seriale e una rivelazione sconvolgente

Nel primo episodio della serata, dal titolo L'effetto rastrello, Morgane e Karadec si trovano coinvolti in una caccia all'uomo ad alta tensione. Una serie di omicidi femminili, avvenuti tutti di sabato, porta la polizia di Lille a sospettare l'azione di un serial killer.

A complicare ulteriormente le cose è l'annuncio inaspettato di Morgane: potrebbe finalmente rivelare che padre del bimbo che porta in grembo è proprio Karadec. Ma lui, spiazzato, nega qualsiasi ricordo di un momento d'intimità con la collega. Sullo sfondo, anche Gilles si ritaglia un ruolo chiave, sfruttando le sue doti di psico-criminologo per decifrare il profilo dell'assassino.

Viaggio nel passato e nuovi legami familiari

Morgane - Detective geniale 4

Il secondo episodio, Coccinella Septempunctata, cambia registro ma non intensità. Morgane e Karadec indagano sulla scomparsa di Emma Perrin, un caso rimasto irrisolto per anni. Le tracce conducono nella selvaggia Bretagna, dove Morgane incontra i genitori di Karadec.

Proprio il padre dell'ispettore, ex gendarme, aveva seguito la vicenda all'epoca e torna in campo per aiutare. Il confronto familiare diventa l'occasione per Karadec di riflettere sul proprio desiderio di paternità, innescato dalla rivelazione di Morgane.

Dove vedere Morgane - Detective geniale 4

La terza puntata, la penultima di questa quarta stagione di Morgane - Detective geniale, va in onda stasera, martedì 1° aprile 2025, alle 21.30 su Rai 1. Gli episodi, come sempre, sono disponibili anche su RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.