Morgane - Detective Geniale 5 da stasera su Rai 1 e RaiPlay: la trama, quante sono le puntate

Morgane Alvaro torna per l'ultima volta in TV: a partire da stasera, su Rai 1 in prima serata e in streaming su RaiPlay, andrà infatti in onda Morgane - Detective Geniale 5, ovvero quella che è l'ultima stagione della serie franco-belga.

Negli anni questa donna delle pulizie con un QI altissimo, imprestata alla sezione investigazioni criminali della polizia di Lille, portata sullo schermo da Audrey Fleurot, ha saputo conquistare simpatie e attenzione di un pubblico sempre più vasto. E la sua fama è presto arrivata oltre i confini europei, perchè Morgane può vantare anche un remake americano, High Potential, trasmesso su ABC.

Morgane: dove eravamo rimasti alla fine della stagione 4

L'ultima stagione di Morgane - Detective geniale si apre da dove si era chiusa quella precedente: si scopre che il padre del piccolo Léo, ultimo figlio della Alvaro, è il comandante Adam Karadec. I due, ormai colleghi, devono quindi stravolgere un rapporto che non sarebbe mai più comunque tornato al semplice lavoro.

Quando Morgane si trasferisce con tutta la famiglia a casa di Karadec, la coppia si trova però anche a gestire una casa affollata, una vita caotica, resa ancora più complicata dal fatto che il piccolo Léo sembrerebbe aver ereditato il carattere ribelle della madre.

Morgane - Detective Geniale 5: le anticipazioni della prima puntata

Nei primi due episodi, Dal basso verso l'alto e Galatea, dopo il congedo di maternità, per Morgane la ripresa del lavoro si presenta molto complessa tra una casa e quattro figli con esigenze diverse da gestire, le tensioni domestiche con Karadec e casi di omicidio molto bizzarri.

Per esempio, la morte di un uomo in un incidente stradale, che Morgane, grazie al suo intuito, scoprirà essere un omicidio eseguito con un piano premeditato.

Nel frattempo, per Léo è il primo giorno all'asilo nido e Karadec, che fatica a "tagliare il cordone ombelicale", porta il figlioletto sulla scena del crimine.

Per la detective in tacchi a spillo e unghie laccate, aiutata da una squadra di polizia stravagante, ma non quanto lei, si presenta un periodo di lavoro molto movimentato, ricco di humor e colpi di scena.

Da quante puntate è composta l'ultima stagione della serie franco-belga?

Morgane - Detective geniale: un'immagine promozionale

Morgane - Detective Geniale 5 conta 8 episodi in totale, che Rai 1 trasmetterà nel corso di 4 prime serate, sempre di mercoledì sera. Salvo variazioni di palinsesto, il gran finale di Morgane dovrebbe andare in onda sull'ammiraglia RAI mercoledì 8 aprile 2026.

Sulla piattaforma RaiPlay, oltre alla possibilità di guardare le nuove puntate - in contemporanea rispetto alla messa in onda TV oppure on demand -, sono anche disponobili, gratuitamente e per intero, le 4 stagioni precedenti.