Morbius introdurrà tre membri dei Sinistri Six?

Il cinecomic Sony Morbius potrebbe introdurre almeno tre membri dei Sinistri Sei, team di villain ben noto ai fan dei fumetti. Fonti anonime avrebbero confermato a We Got This Covered che metà del team sarà presente in Morbius svelando anche di quali membri si tratterebbe.

Morbius: Michael Keaton in un'immagine dal primo teaser trailer

I primi due membri dei Sinistri Sei li abbiamo già visti nel trailer di Morbius. Il primo sarà proprio Michael Morbius, protagonista della pellicola Il reclutamento del personaggio di Jared Leto è contenuto proprio nella parte finale del trailer, quando vediamo comparire Adrian Toomes (Michael Keaton), altro membro dei Sinistri Sei che fa la fatidica proposta a Morbius.

Jared Leto: "Morbius non è il supereroe di vostro nonno"

Il terzo personaggio a comparire sarebbe Doctor Octopus, che dovrebbe avere un cameo in una delle due scene post-credits anticipate dai rumor. A quanto pare a un certo punto il personaggio si unirà ai Sinistri Sei, ma forse non farà parte della prima fase del team. Inizialmente potrebbe operare nell'ombra diventando l'esperto tecnologico per il team criminale e solo in un secondo momento agire direttamente nel gruppo. Per adesso non sappiamo quando ciò avverrà.

Jared Harris ha messo a tacere le speculazioni che lo volevano nel ruolo di Doctor Octopus, personaggio che Sony vorrebbe interpretato da Javier Bardem, pare, ma la notizia al momento è tutta da confermare.