Jared Leto: "Morbius non è il supereroe di vostro nonno!"

Jared Leto parla del suo personaggio, Michael Morbius, specificando che non si tratta di un supereroe da nonni, ma di una figura assai complessa.

Il premio Oscar Jaret Leto torna a parlare di Morbius, villain che incarna nell'omonimo cinecomic, e si sofferma sulla moralità del personaggio specificando, però, che non si tratta di un supereroe da nonno.

Morbius: Jared Leto in primo piano nel teaser trailer

Da quanto anticipato, Morbius sarà un film ambiguo dal punto di vista morale, con un eroe che diviene anche villain per una serie di conseguenze alle sue azioni. Come spiega la star del film:

"Dentro Morbius, c'è una persona che possiede un codice morale. E' una brava persona. Alla fine si tratta della solita lotta tra bene e male. . Vedremo chi avrà la meglio. Questo è ciò che mi piace del film. Non stiamo percorrendo un sentiero preciso, non c'è una linea netta di distinzione tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Ci muoviamo in un'area grigia."

Lo strano mondo di Jared Leto, tra musica, cinema e segreti

Nel descrivere il suo personaggio, Jared Leto chiarisce, però, che Michael Morbius "non è il supereroe di vostro nonno!" e aggiunge che si tratta di "un personaggio complesso e imperfetto. Ho amato questo suo aspetto, la volontà di prendere un personaggio che è come noi, con un bagaglio di difetti e insicurezze."

Morbius: Jared Leto in un'immagine dal primo teaser trailer

Come rivela la nostra analisi del trailer di Morbius, Michael Morbius è nato con una terribile malattia del sangue che rischia di condurlo alla morte. La trasformazione in vampiro avviene dopo la sperimentazione di alcune cure illegali che potrebbero salvargli la vita:

"E' nato con questa orribile malattia, ma è anche una persona molto dotata. Quando era giovane, era curioso di scienza e medicina e ha deciso di dedicare la sua vita per trovare una cura alla malattia che lo affligge e che affligge altri come lui. Ma nel percorso si scatena l'inferno."