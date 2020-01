Morbius, Jared Harris smentisce una teoria dei fan sul suo personaggio

Jared Harris ha pubblicamente smentito una teoria legata al suo personaggio in Morbius, il film che lo vedrà tra i protagonisti accanto a Jared Leto.

Alcune teorie dei fan sostenevano che l'attore avesse la parte del Dottor Otto Octavius, destinato a diventare il villain Doctor Octopus nel mondo di Spider-Man. Jared Harris ha commentato in modo chiaro le ipotesi riguardanti Morbius: "No. Amo l'immaginazione che hanno i fan, ed è entusiasmante pensarci. Ma sì, no, non è lui".

Il reporter Charles Murphy ha invece commentato sostenendo che la star avrà il ruolo di Emil Nikos, l'amico di infanzia di Morbius.

In short, no. Jared Harris is playing the role of Emil Nikos. He's not playing Doctor Octopus. https://t.co/wA9DRaggn8 — Charles Murphy (@_CharlesMurphy) 13 gennaio 2020

Tra le pagine Emil diventa la prima vittima dell'incontrollabile sete di sangue del suo amico quando lo scienziato viene trasformato in un vampiro.

Nel cast del film, ad affiancare il premio Oscar Jared Leto ci saranno Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris e Tyrese Gibson.

Il personaggio, apparso per la prima volta nel 1971 - il numero 101 di The Amazing Spider-Man -, si chiama Michael Morbius ed è uno scienziato con una rara malattia del sangue. Nel tentativo disperato di trovare una cura va incontro a effetti collaterali inaspettati che lo trasformano in un pericoloso vampiro.

L'uscita di Morbius è prevista per il 31 luglio 2020.

